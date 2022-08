AMD Radeon RX 7000 - nowe informacje o specyfikacji układów NAVI 31, NAVI 32 i NAVI 33 wskazują na mniejszy Infinity Cache

Ostatnio w sieci pojawiało się mnóstwo informacji o domniemanej specyfikacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 - niektóre modele powinny już za kilka miesięcy zadebiutować na rynku. Wiemy jednak, że również AMD pracuje nad nową architekturą RDNA 3 a pierwsze karty ją wykorzystujące pojawią się jesienią. W sieci pojawiło się sporo nowych informacji na temat układów graficznych NAVI 31, NAVI 32 oraz NAVI 33 dla kart AMD Radeon RX 7000.

W sieci pojawiła się zaktualizowana specyfikacja układów graficznych AMD NAVI 31, NAVI 32 oraz NAVI 33. Najważniejszymi informacjami są te związane z pamięcią Infinity Cache oraz samymi rozmiarami rdzeni.

Według Angstronomics, układy graficzne AMD NAVI 3X w kilku miejscach będą się zauważalnie różnić względem dotychczasowych plotek. Przede wszystkim zmieniła się informacja na temat ilości pamięci Infinity Cache. Układ NAVI 31 ma być wyposażony w 96 MB IC 2. generacji, NAVI 32 - w 64 MB a NAVI 33 - zaledwie w 32 MB. Źródło informuje także, że nadchodzące układy będą miały mniejszą powierzchnię. Dla NAVI 31 jest to odpowiednio około 308 mm² (GCD), po 37,5 mm² na każdy z sześciu MCD, co łącznie daje około 533 mm². W przypadku NAVI 32 będzie to 200 mm² dla GCD oraz około 350 mm² sumarycznej powierzchni GPU.

AMD NAVI 31 AMD NAVI 32 AMD NAVI 33 Architektura RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 Litografia TSMC N5 + N6 TSMC N5 + N6 TSMC N6 Nazwa kodowa Plum Bonito Wheat Nas Hotpink Bonefish Budowa 1 GCD + 6 MCD 1 GCD + 4 MCD Monolit Powierzchnia GCD ~308 mm² ~200 mm² - Powierzchnia MCD 6x 37,5 mm² 4x 37,5 mm² - Łączna powierzchnia GPU ~533 mm² ~350 mm² ~203 mm² RDNA Workgroups (WGP) 48 30 16 Procesory FP32 12228 7680 4096 Infinity Cache 96 MB 64 MB 32 MB VRAM i magistrala GDDR6 384-bit GDDR6 256-bit GDDR6 128-bit Przepustowość 864 GB/s (18 Gbps) 576 GB/s (18 Gbps) 288 GB/s (18 Gbps) Zasilanie 2x 8-pin ? ? Magistrala PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0

Najmniejszy układ NAVI 33, będący monolitem, ma charakteryzować się powierzchnią w okolicach 203 mm². Referencyjny projekt karty graficznej AMD Radeon z układem NAVI 31 ma wymagać wpięcia dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających. Sama konstrukcja ma ponownie składać się z trzech wentylatorów, ale sama karta będzie nieco wyższa od referencyjnych projektów Radeonów RX 6000. Układ NAVI 31 ma być wyposażony w 48 bloków WGP oraz 12228 procesorów FP32, NAVI 32 ma zaoferować 30 bloków WGP (7680 FP32, a więc mniej niż dotychczas sądzono), z kolei NAVI 33 to już 16 WGP oraz 4096 procesorów FP32. Czas pokaże, czy powyższe informacje znajdą odzwierciedlenie w finalnej specyfikacji kart.

Źródło: VideoCardz, Angstronomics