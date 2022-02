AMD Athlon Gold PRO 4150GE - pierwsze testy procesora Zen 2 pokazują, że może to być hit do tanich komputerów

Na początku stycznia, jeszcze przed ogłoszeniem kolejnej generacji procesorów AMD APU Rembrandt, w sieci pojawiły się informacje o nowym układzie AMD Athlon, czyli serii budżetowych procesorów, przygotowanych z myślą o tanich zestawach komputerowych. AMD od dawna nie aktualizowało ich oferty, jako że ostatnią wydaną jednostką był Athlon Gold PRO 3150GE. Wprowadzono go do oferty w wakacje 2020 roku - należy do rodziny Dali i oferuje rdzenie Zen+, wyprodukowane w 12 nm litografii GlobalFoundries. Jego następcą będzie AMD Athlon Gold PRO 4150GE. Zaoferuje nie tylko wydajniejsze rdzenie, ale także bardziej energooszczędny proces technologiczny. Teraz w sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności nowego Athlona.

W sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności procesora APU AMD Athlon Gold PRO 4150GE. Może to być hit tanich zestawów komputerowych.

AMD Athlon Gold PRO 4150GE ma być częścią rodziny Renoir, co oznacza wykorzystanie m.in. rdzeni Zen 2, przy użyciu 7 nm litografii TSMC. Według informacji, jakie pojawiły się w sieci, procesor ten będzie posiadał 4 fizyczne rdzenie Zen 2 bez obsługi SMT. Będzie to zatem układ 4-rdzeniowy i 4-wątkowy, podobnie jak Athlon Gold PRO 3150GE. Mocniejszy będzie także zintegrowany układ graficzny. Choć w dalszym ciągu oparty na architekturze Vega, będzie to odświeżona wersja z 5 blokami CU (Vega 5 w 7 nm litografii). Poprzednik oferował tylko 3 bloki Compute Units o niższej wydajności. TDP procesora ma wynosić 35 W. Jak wypadają pierwsze testy wydajności układu od AMD?

Procesor sprawdzano na płycie głównej GIGABYTE z chipsetem B450, 8 GB pamięcią DDR4 3000 MHz (Dual Channel) oraz z chłodzeniem AMD Wraith Stealth. Okazuje się, że nowy procesor może być konkurencyjnym rozwiązaniem dla procesorów Intela 9. generacji (Core i3), więc mowa o gotowych zestawach w bardzo niskiej cenie, np. przygotowanych z myślą o pracy biurowej z okazjonalnym graniem w mniej wymagające gry. Nowsze procesory Intel Core i3 (od 10 generacji wzwyż) wydają już lepiej, jednak koszt całej platformy może także okazać się wyższy. Nowy AMD Athlon Gold PRO 4150GE według pierwszej recenzji wypada lepiej niż AMD Ryzen 3 1300X. Mowa wprawdzie o procesorze sprzed kilku lat, jednak atutami Athlona jest wysoka energooszczędność oraz niskie temperatury podczas obciążenia (53 stopnie na podanym wyżej chłodzeniu Wraith Stealth). Jego finalna opłacalność będzie jednak uzależniona od oficjalnej ceny MSRP. Tej wciąż nie znamy, jako że AMD wciąż nie wprowadziło Athlona do oferty (test bazował na przedpremierowym samplu zakupionym za pośrednictwem witryny Alibaba).



Kilka wybranych testów wydajności procesora AMD Athlon Gold PRO 4150GE.

Źródło: Tom's Hardware