AMD Renoir-X - szczegóły specyfikacji procesorów Ryzen, będących konkurencją dla tańszych układów Intel Alder Lake

Już na początku grudnia 2021 roku, w sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat tajemniczych procesorów AMD Renoir-X, które miałby zostać wprowadzone do oferty i sprzedaży w bliżej nieokreślonej przyszłości. Oferowałby zbliżoną budowę matrycy do APU Renoir, ale najważniejszą różnicą byłby wyłączony, zintegrowany układ graficzny. Procesory AMD Renoir-X miałyby także konkurować z tańszymi jednostkami Intel Alder Lake, które nie mają odblokowanego mnożnika. Mimo że AMD wciąż nie potwierdziło istnienia serii Renoir-X, w sieci pojawiły się kolejne informacje na ich temat. Spodziewamy się przynajmniej 3 procesorów z tej rodziny: Ryzen 7 4700, Ryzen 5 4600 oraz Ryzen 3 4300.

AMD do dzisiaj nie zaprezentowało żadnego konsumenckiego procesora Ryzen 5000 (Vermeer), który oferowałby 4 rdzenie lub 6 rdzeni ale bez odblokowanego mnożnika. "Najtańszym" (choć wciąż zbyt drogim jak na to, co reprezentują 6-rdzeniowe procesory Intel Alder Lake) pozostaje układ Ryzen 5 5600X. Wprawdzie AMD wprowadziło APU Cezanne z 4 rdzeniami Zen 3 (Ryzen 3 5300G), jednak jest to model wyłącznie na rynek OEM, co oznacza że nie jest powszechnie dostępny w sprzedaży. "Lekarstwem" na ten problem mają być procesory Renoir-X o większym uzysku i niższym koszcie produkcji. Według nieoficjalnych informacji, AMD planuje wprowadzić 3 takie procesory: Ryzen 7 4700, Ryzen 5 4600 oraz Ryzen 3 4300. Oparte będą na 7 nm procesie technologicznym TSMC oraz architekturze Zen 2.

AMD Ryzen 7 4700 AMD Ryzen 5 4600 AMD Ryzen 3 4300 Architektura Zen 2 Zen 2 Zen 2 Rodzina Renoir-X Renoir-X Renoir-X Litografia 7 nm TSMC 7 nm TSMC 7 nm TSMC Rdzenie/wątki 8C/16T 6C/12T 4C/8T Zegar bazowy 3,6 GHz 3,6 GHz 3,8 GHz Zegar Turbo 4,4 GHz 4,1 GHz 4,0 GHz Układ graficzny Brak Brak Brak Cache L2 4 MB 3 MB 2 MB Cache L3 8 MB 8 MB 4 MB TDP 65 W 65 W 65 W

AMD Ryzen 7 4700 miałby być procesorem 8-rdzeniowym i 16-wątkowym, Ryzen 5 4600 - 6-rdzeniowym i 12-wątkowym, a Ryzen 3 4300 - 4-rdzeniowym i 8-wątkowym. Ze względu jednak na wykorzystanie starszej architektury, procesory nie będą oferowały wyższej wydajności jednowątkowej w porównaniu do Intel Alder Lake, które zostały pokazane na CES 2022. Według źródła, procesory AMD Renoir-X będą na pewno kompatybilne z chipsetem AMD A320. Sukces tychże układów będzie w dużej mierze uzależniony ich wyceny. Data premiery jednak nadal pozostaje zagadką. Spodziewamy się jednak cichego wprowadzenia do oferty, bez górnolotnych zapowiedzi - wszak mowa już o dość starych procesorach.

