Allegro Smart w promocji – 39 zł za rok darmowej dostawy

Allegro uruchomiło w połowie marca bieżącego roku promocję, w ramach której udostępniło za darmo miesięczny dostęp do usługi Allegro Smart wszystkim użytkownikom platformy. Ta ze względu na przedłużającą się epidemię koronawirusa w Polsce została parokrotnie przedłużona, zachęcając tym samym do pozostania w domach i korzystania z darmowej dostawy, w tym także z bezpłatnych zwrotów, przy zakupach od jednego sprzedawcy za określoną kwotę. Teraz na zwieńczenie tej promocji zaoferowano użytkownikom niższą cenę za roczną subskrypcję usługi Allegro Smart. Została ona obniżona o dziesięć złotych, a więc w cenie, jaką niegdyś musieliśmy zapłacić za półroczny abonament. Do kiedy jest ważna nowa oferta?

Allegro wystartowało z nową promocją usługi subskrypcyjnej Allegro Smart. Do 19 lipca za roczny dostęp do darmowej dostawy zapłacimy 39 zł.

Mimo znoszenia w ostatnich tygodniach kolejnych obostrzeń związanych z COVID-19 sytuacja w naszym kraju wciąż nie jest opanowana i tym samym bezpieczniej kupować przez internet. Nic więc dziwnego, że aż ponad 2,6 miliona osób skorzystało z trwającej trzy miesiące akcji Allegro, która gwarantowała im darmowy dostęp do usługi Allegro Smart. Na zakończenie tego okresu przygotowano nową promocję, w ramach której można wykupić roczny abonament bezpłatnej dostawy w obniżonej cenie 39 zł (zamiast 49 zł). Wychodzi miesięcznie 3,25 zł. Oferta obowiązuje do 19 lipca i obejmuje zarówno nowych użytkowników, jak i aktywnych subskrybentów, więc nikt nie został przez Allegro pokrzywdzony. Przypominamy, że liczba darmowych dostaw w ramach omawianej usługi jest nieograniczona.

Osoby, które nigdy wcześniej nie korzystały z Allegro Smart, mogą wypróbować usługę przez 30 dni z gwarancją zwrotu pieniędzy w przypadku niezadowolenia. Po szczegóły odsyłamy do regulaminu. Darmowa dostawa obowiązuje w przypadku zakupów od jednego sprzedawcy z oznaczeniem Allegro Smart za kwotę minimum 40 zł przy wyborze paczkomatu lub punktu odbioru. W przypadku wysyłki kurierskiej trzeba wydać na produkty co najmniej 100 zł. Jeśli chodzi o bezpłatne zwroty, to przesyłki z paczkomatów i odebrane osobiście odsyła się odpowiednio przez paczkomat i Pocztę Polską. Natomiast przy zamówieniu kurierem można je zwrócić, korzystając z obu dostępnych form zwrotu.

Źródło: Allegro