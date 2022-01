Akasa Alucia H4 - Niedrogie chłodzenie procesora w oryginalnej kolorystyce dla jednostek od Intela oraz AMD z TDP do 185 W

Często przy premierze nowego chłodzenia procesora pojawia się zarzut, że podobne rozwiązanie ma już konkurencja. Oczywiście trudno się temu dziwić, gdyż trudno wymyślić koło na nowo, a i podstaw fizyki się nie przeskoczy. Dodatkowo diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach - jakość wykonania, wydajność i kultura pracy wentylatora; docisk stopki do odpromiennika ciepła na CPU. Jednak czy da się coś zrobić z samym wyglądem, ale nie idąc w kierunku podświetlenia RGB LED? Tak! A udowadnia to Akasa z najnowszym modelem Alucia H4, który oferuje oryginalną, czarno-granatową kolorystykę. Firma kusi też niską ceną oraz deklaracją o obsłudze najwydajniejszych konsumenckich procesorów z TDP do 185 W.

Mimo iż Akasa Alucia H4 jest nowym chłodzeniem procesora, to na razie nie obsługuje jeszcze rodziny Intel Alder Lake oraz gniazda LGA 1700.

Akasa Alucia H4 to jednowieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 154 x 120 x 96 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 672 gramów, licząc wraz z wentylatorem. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem oraz czterema miedzianymi rurkami cieplnymi, które mają bezpośredni kontakt z IHS procesora. Zastosowany wentylator wyposażono w dziewięć wyprofilowanych łopatek i łożysko hydrauliczne. Pracuje on z prędkością od 500 do 2000 RPM przy wydajności do 56,3 CFM, ciśnieniu do 1,94 mmH2O oraz kulturze pracy do 33,1 dB(A).

Cooler Akasa Alucia H4 zaprojektowany został z myślą o procesorach Intela korzystających z gniazda LGA 115x, 1200, 2011 lub 2066 oraz AMD AM4, których TDP sięgać może do 185 W. W drodze jest nowy zestaw montażowy dla procesorów Intel Alder Lake korzystających z najnowszego socketu LGA 1700. Opisywane chłodzenie wyceniono w Europie na 35,99 euro, czyli równowartość około 165 złotych. W zestawie otrzymujemy strzykawkę z pastą termoprzewodzącą Akasa Pro-Grade+ o deklarowanej przewodności cieplnej 5,2 W/mK.

Źródło: Akasa