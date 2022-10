AGON AGM600 - gamingowa mysz zgodna z NVIDIA Reflex, wyposażona w 10 przycisków i w czujnik PixArt PWM3389

Marka AGON by AOC zaprezentowała właśnie nową, przewodową mysz z certyfikacją NVIDIA Reflex. W modelu AGM600 zamontowano precyzyjny, sprawdzony czujnik PixArt PWM3389 oraz przełączniki Kailh o dużej żywotności (80 mln. kliknięć). Jest to propozycja dla tych użytkowników, którzy preferują przede wszystkim chwyt typu palm bądź claw. Mysz pojawi się w sklepach w tym miesiącu w cenie 249 zł.

W myszce AGM600 zamontowano sprawdzony czujnik PixArt PWM3389 oraz przełączniki Kailh 80M. W sklepach mysz pojawi się jeszcze w tym miesiącu.

Mysz AGON AGM600 wyposażono w metalową rolkę oraz silikonowe, fakturowane boki, które poprawiają chwyt i przyczepność. Znajdziemy tu także aż 10 programowalnych przycisków, a w tym dedykowany przycisk Sniper pod kciukiem. Jak już wspomnieliśmy, w urządzeniu zamontowano sensor PixArt PWM3389 o rozdzielczości do 16 000 DPI oraz częstotliwości próbkowania na poziomie 1000 Hz. Całość mierzy 18 x 12,5 x 5,5 cm przy wadze 115 g.

AGM600 otrzymała ponadto certyfikację NVIDIA Reflex i wspiera NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Oznacza to, że po sparowaniu z monitorami wspierającymi to rozwiązanie, np. AGON PRO AG254FG lub AGON PRO AG274QG gracz może zmierzyć opóźnienie jakie występuje od naciśnięcia przycisku myszy do pojawienia się akcji na ekranie. Daje to możliwość dostosowania ustawień sprzętowych, systemowych oraz gry, by zminimalizować input lag. Jest to rozwiązanie przydatne zwłaszcza dla tych graczy, którzy poważanie podchodzą do swoich wyników w grach e-sportowych i chcą uzyskać każdą możliwą przewagę nad przeciwnikami.

Źródło: AGON