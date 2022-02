Karty graficzne NVIDII oraz Intela z dużym wzrostem wydajności dzięki nowej aktualizacji programu Adobe Premiere Pro

Jednym z najbardziej popularnych programów pakietu Adobe Creative Cloud jest z pewnością Premiere Pro, służący do montowania i edycji materiałów wideo. Jest to także ogólnie jeden z popularniejszych programów, które oferują możliwości edycji przygotowanych przez siebie filmów. Oferuje on sporo opcji, w których można wykorzystać akcelerację z pomocą karty graficznej, w ten sposób ułatwiając oraz przyspieszając sobie pracę. Adobe poinformowało o wdrożeniu najnowszej wersji oprogramowania Premiere Pro o numerze 22.2. Jedną z najistotniejszych zmian jest przyspieszenie osiągów układów graficznych firm NVIDIA oraz Intel w kodowaniu materiałów wysokiej rozdzielczości, przy użyciu kodeka HEVC. Różnice w czasie eksportu w porównaniu z dotychczasową wersją robią wrażenie.

Adobe Premiere Pro w wersji 22.2 oferuje znaczący wzrost wydajności kart graficznych NVIDII oraz Intela przy zadaniach związanych z enkodowaniem treści wideo przy zastosowaniu kodeka HEVC oraz 10-bitowej głębi barw z próbkowaniem chrominancji rzędu 4:2:0.

Z nowej opcji Adobe Premiere Pro z pewnością ucieszą się posiadacze kart graficznych NVIDII, ale także... posiadaczy laptopów ze zintegrowanymi układami graficznymi Intel Iris Xe Graphics czy też dedykowanego układu Iris Xe MAX Graphics. Adobe Premiere Pro w wersji 22.2 wprowadza bowiem 10-bitowe kodowanie z użyciem kodeka HEVC oraz próbkowaniem chrominancji rzędu 4:2:0. Czas eksportu materiałów w rozdzielczości Full HD czy 4K z nową opcją potrafi być nawet kilkanaście razy krótszy w wersji Premiere Pro 22.2 w porównaniu do wersji Premiere Pro 22.1.1.

Firma Adobe opublikowała dwa porównania - jeden dla karty graficznej NVIDIA Quadro RTX 5000 sparowanej z procesorem Intel Xeon oraz 32 GB RAM. Drugie porównanie dotyczy laptopa z procesorem Intel Core i7-1165G7, zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe Graphics (96 EU) oraz 16 GB RAM. W przypadku karty NVIDIA Quadro RTX 5000, czas eksportu materiału w rozdzielczości 4K, wykorzystującego 10-bitowe kodowanie HEVC 4:2:0, jest około 4 razy krótszy w porównaniu z dotychczasową wersją programu. Jeszcze większe różnice zobaczymy w przypadku zintegrowanego Iris Xe Graphics, gdzie czas eksportu materiału nagranego w 4K jest nawet 13-krotnie niższy. Jeśli zatem korzystacie z układów NVIDII lub Intela, to z pewnością warto zainteresować się najnowszą wersją Adobe Premiere Pro.

