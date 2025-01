Acer rusza z ekologiczną promocją - przy zakupie laptopa Aspire Vero dostaniemy za darmo hulajnogę

Acer jest jedną z firm, która bardzo mocno i aktywnie promuje działania w ramach ekologii oraz dbania o planetę Ziemię. Jednym z takich działań było wprowadzenie serii notebooków Acer Aspire Vero, których obudowa w dużej mierze wykonana jest z materiałów pochodzących z recyklingu. Acer Aspire Vero to również jeden z najtańszych laptopów, które posiadają certyfikat Intel evo, wspierają platformę Thunderbolt 4 czy PCIe 4.0. Teraz przy zakupie wybranego modelu Aspire Vero, klienci mogą liczyć na ciekawy bonus.

Przy zakupie laptopa Acer Aspire Vero otrzymamy teraz za darmo hulajnogę Acer Electrical Scooter 3, której cena normalnie wynosi 1399 złotych.

W jaki sposób można wziąć udział w akcji promocyjnej? Do 15 października należy zakupić laptop z serii Acer Aspire Vero (lista kodów podana została w poniższej tabeli) w jednym z następujących sklepów: Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD lub x-kom. Oczywiście należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Następnie w ciągu 14 dni od daty zakupu konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod tym linkiem.

Lista laptopów z serii Acer Aspire Vero Laptopy Acer Aspire Vero, przy zakupie których otrzymamy za darmo hulajnogę eScooter 3 NX.KBREP.002 / AV15-52-52MT

NX.KBREP.001 / AV15-52-50WZ

NX.KBSEP.002 / AV15-52-5287

NX.KBSEP.003 / AV15-52-70QU

NX.KBREP.003 / AV15-52-78L4

NX.KBSEP.004 / AV15-52-78HC

NX.KBHEP.003 / AV15-52-36GR

NX.KBSEP.001 / AV15-52-52K9

NX.KBREP.004 / AV15-52-73F2

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu maksymalnie 28 dni na podany w formularzu adres, wysłana zostanie hulajnoga Acer eScooter 3 (Acer Electrical Scooter 3). Hulajnoga ta odznacza się maksymalnym zasięgiem na pełnym ładowaniu, wynoszącym 20 do 25 kilometrów. Nie brakuje również trzech trybów prędkości: do 6, do 10 lub do 20 km/h. Waga z akumulatorem wynosi 16 kg, natomiast czas pełnego ładowania sięga 4 godzin.

Źródło: Acer