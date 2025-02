Acer ES Series 3 i ES Series 5 - nowe hulajnogi dla początkujących i bardziej wymagających użytkowników

Portfolio produktów firmy Acer składa się nie tylko z laptopów, komputerów, peryferii, czy monitorów. To także routery, projektory, a od niedawna również i hulajnogi elektryczne. Do grona urządzeń producenta trafiły dwa modele, które na wyróżniają się zbalansowaną ceną do możliwości. Najmocniejszy model ES Series 5 ma nam umożliwić przejechanie nawet do 60 km na jedynym ładowaniu, a jego mobilna i lekka konstrukcja ma ułatwić transport.

Nowe hulajnogi marki Acer to coś dla zupełnie świeżych w temacie escooterów osób, ale także propozycja dla podróżników, którzy potrzebują przejechać nawet 60 km na pojedynczym ładowaniu akumulatora.

Acer ES Series 3 (zdjęcie powyżej) to model, który ma szanse spodobać się osobom chcącym zacząć swoją przygodę z elektrycznymi hulajnogami. Akumulator w ES Series 3 pozwala na przejechanie do 25 km przy maksymalnej prędkości 20 km/h (silnik 250 W). W razie wyładowania, naładujemy go zaś już w zaledwie 4 godziny. Konstrukcja jest też klasycznie składana i po takim złożeniu mierzy 107 cm długości na 49 cm głębokości. Hulajnoga oferuje ponadto niezbędne minimum, a więc oświetlenie przednie, tylne oraz boczne (odblaskowe), jest też dzwonek, wyświetlacz LCD, a także możliwość jazdy ze stałą prędkością 10, 20 lub 25 km/h. Hamulce są tarczowe, zaś waga sprzętu to około 16 km. Acer wycenił ten model na 1699 zł.

Dla bardziej wymagających i chcących czerpać przyjemność z jeszcze dłuższych tras producent przewidział mocniejszy model Acer ES Series 5 (zdjęcia poniżej). W tym modeli wbudowany akumulator pozwala na przejechanie już 60 km. Oprócz tego do dyspozycji użytkownika pozostaje Bluetooth umożliwiający połączenie się ze smartfonem. Wszystko to, aby w pełni cieszyć się możliwościami nowych technologii, a także móc śledzić na bieżąco swoje statystyki z poziomu telefonu (apka Acer Escooter). Mamy tu odpowiednio mocniejszy silnik o mocy 350 W. Jest to też model z lepszym (bardziej komfortowym) zawieszeniem, wyposażone w hamulce tarczowe na tyle i hamulce elektroniczne na przodzie. Ten bardziej doposażony model wyceniono na 1999 zł i identycznie jak ES Series 3, jest on już dostępny np. w RTV Euro AGD.

Źródło: Acer