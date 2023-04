Red Bull Racing 10 Pro - nowa hulajnoga z podwójną amortyzacją, zasięgiem do 40 km i certyfikatem IP67

Okazuje się, że najpopularniejszym prezentem komunijnym jest rower. Można powiedzieć, że od lat podarowanie właśnie tego jednośladu stało się niemalże tradycją w Polsce. Choć od pewnego czasu utarty rodzaj prezentu zaczął ewoluować i zmieniać się powoli w hulajnogi i deskorolki elektryczne. Dlatego tuż przed majem Red Bull Racing prezentuje nowy model 10 Pro, który ma stać się mocną konkurencją dla powszechnie znanego i lubianego Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2.

Red Bull Racing 10 Pro posiada podwójną amortyzację, zasięg do 40 km, certyfikat IP67 oraz wygodną składaną konstrukcję, co tworzy z niej naprawdę dobrą alternatywę dla hulajnogi Xiaomi Pro 2.

Red Bull Racing 10 Pro posiada wbudowany akumulator litowy o pojemności 10.4 Ah, który pozwala na przejechanie dystansu do 40 Km. Naładowanie baterii do 100% trwa aż 8 godzin. Dla porównania Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 ładuje się 6h i teoretycznie zapewnia o 5 Km większy zasięg. Prędkość maksymalna hulajnogi to 20 Km/h. Bezpieczeństwo hamowania zapewniają podwójne hamulce, przedni elektryczny oraz tylny tarczowy, oparty na jednym klocku hamulcowym, podobnie jak rozwiązanie stosowane w Mi Electric Scooter Pro 2. Dla porównania hulajnogi Mi Electric Scooter 3 posiadają tylny hamulec oparty już na dwóch klockach hamulcowych. Natomiast Red Bull Racing 10 Pro posiada podwójną amortyzację przedniego koła, która jest rzadkością w hulajnogach w tej półce cenowej.

Pojazdy Red Bull Racing zostały zaprojektowane z myślą o 3 trybach jazdy – eco (6 Km/h), standard (15 Km/h) i sport (20 Km/h). Podobnie jak ma to miejsce w innych hulajnogach tego typu, tutaj również znajdziemy funkcję Kick Start, polegającą na tym, że w pierwszej kolejności użytkownik wprowadza pojazd w ruch odepchnięciem się od gruntu. Funkcja składania hulajnogi przypomina do złudzenia system prezentowany przez chińską konkurencję, ale to dobrze, gdyż jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Warto dodać jeszcze, że hulajnoga ma opony z dętką (które najlepiej napompować przed pierwszą jazdą) oraz certyfikat odporności na kurz i wodę IP67, co stanowi klasę wyżej niż konkurencyjne modele. Model 10 Pro waży 18 Kg i jest przeznaczony do prowadzenia przez osoby ważące pomiędzy 30 Kg a 100 Kg. Produkt jest już dostępny w polskich sieciach sprzedających elektronikę użytkową. Regularna cena urządzenia to aż 3799 zł, choć obecnie znajdziemy ją na promocjach za 3399 zł.

Źródło: Red Bull Racing