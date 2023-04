Acer zaprezentował rower elektryczny ebii, który wykorzystuje AI do kontroli jazdy i wspierania użytkownika

Wraz ze wzrostem cen paliwa wszelkiego rodzaju coraz częściej spoglądamy w stronę alternatywnych środków lokomocji. Między innymi coraz bardziej popularnymi rozwiązaniami są hulajnogi i rowery elektryczne. Acer znany raczej ze sprzętu komputerowego i produktów gamingowych, zaprezentował na wydarzeniu Next@Acer swój nowy rower elektryczny. Acer ebii to pojazd wspomagany przez algorytmy sztucznej inteligencji, który ma dostosować się do naszego stylu jazdy.

Rower został stworzony z myślą o budowie modułowej. Oznacza to, że akumulator i system sterowania zostały umieszczone w ramach jednej kompaktowej jednostki sterującej. Zapewnia to użytkownikowi łatwiejsze ładowanie baterii oraz znacząco przyśpiesza konserwacje i ewentualne naprawy pojazdu. Przednie i tylne koła są osadzone na jednostronnych widelcach i korzystają z silnika 48 V-owego o mocy 250 W. Jednostka napędowa charakteryzuje się momentem obrotowym na poziomie 40 Nm. Parametry te przekładają się na maksymalną prędkość do 25 kilometrów na godzinę z włączonym wspomaganiem. Ramę roweru wykonano ze stopu aluminium, co przełożyło się na wagę zaledwie 16 Kg. Bezdętkowe opony ebii zostały wykonane z kilku warstw pianki o różnej gęstości, która nadaje się w 100% do recyklingu. Akumulator pojazdu jest przewidziany na 110 km jazdy i można go naładować do 100% w zaledwie 2,5 h.

Nad ergonomią jazdy czuwają algorytmy AI, których ustawienia znajdziemy w aplikacji ebiiGO. Z pozycji naszego smartfona będziemy mogli uzyskać dostęp do polecanych tras, sprawdzić poziom naładowania akumulatora, ustawić prędkość jazdy i skorzystać z wielu innych funkcji. W drugiej dostępnej aplikacji ebiiRide będziemy mieli wpływ na wybór trybu jazdy pomiędzy: trybem Eco, zbalansowany trybem My ebii oraz trybem Boost, w ramach których możemy regulować prędkość jazdy i moc silnika. Warto zaznaczyć również, że napęd można skierować na przednie lub tylne koło w zależności od preferencji użytkownika. Ponadto sztuczna inteligencja w czasie rzeczywistym analizuje nasz styl jazdy i warunki drogowe, aby zapewnić nam cały czas takie samo obciążenie podczas pedałowania. Rower Acer ebii będzie dostępny w Europie już we wrześniu tego roku. Przyjdzie nam za niego wydać 1999 euro, czyli około 9200 zł.

