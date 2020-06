5G w Orange wystartuje już 1 lipca - powitajmy usługę #hello5G

Wiemy już, że aukcja na pasma 3,4-3,8 GHz stanęła w miejscu, na co wpływ miała pandemia koronawirusa. Proces rozpisania nowej aukcji może potrwać długie miesiące, dlatego też krajowi operatorzy nie zamierzają czekać z uruchomieniem usług sieci 5G i wdrażają standard we własnym zakresie. Plus wystartował z siecią 5G 11 maja. Teraz dołączy do niego Orange, które uruchomi usługę #hello5G już 1 lipca. Oczywiście trzeba patrzeć na sprawę z lekkim przymrużeniem oka, gdyż nie będzie to „prawdziwe” 5G, a rozwiązanie zastępcze bazujące na aktualnie wykorzystywanej przez operatora częstotliwości 2100 MHz. Wspomniane pasmo służyło dotychczas realizacji połączeń LTE.

Orange nie zamierza czekać na nową aukcję pasm 3,4-3,8 GHz. Operator, podobnie jak Plus, wystartuje z własną wariacją na temat sieci 5G.

W poniedziałek 11 maja Plus uruchomił w Polsce sieć 5G. Rozwiązanie bazujące na częstotliwości 2,6 GHz z TDD objęło swoim zasięgiem mieszkańców aż 7 polskich miast. Wszystko realizowane jest dzięki 100 nadajnikom, które pozwolą osiągnąć prędkość pobierania na poziomie 600 Mb/s. Najwyraźniej Orange pozazdrościło Polkomtelowi, gdyż już 1 lipca Pomarańczowi uruchomią własną infrastrukturę. W usłudze #hello5G zostanie wykorzystanych aż 1600 stacji bazowych w Łodzi, Warszawie, Krakowie oraz w Katowicach. W teorii zasięgiem zostanie objętych blisko 6 milionów osób. Na jakie transfery pozwoli propozycja Orange?

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wspomniana technologia nie zaoferuje tak szybkiego dostępu do sieci, z jakim będziemy mieli do czynienia w przypadku tak zwanego „prawdziwego 5G”. Bloki w paśmie 2100 MHz są czterokrotnie węższe niż w pasmach z zakresu 3,4-3,8 GHz, dlatego też nie spodziewam się prędkości większych niż 150 Mb/s. Orange nie zamierza natomiast udawać, że jest to 5G w pełnym znaczeniu. Jest to jedynie etap budowy infrastruktury przez operatora i stanowi jeden z wielu kroków. Obecne rozwiązanie posłuży w przyszłości usprawnienia dostępu do 5G wewnątrz budynków.

