Zoom 2.0 - aplikacja do wideokonferencji zmienia się w platformę dla pracowników. Firma ma nową nazwę i skupia się na AI

Z pewnością wielu z nas kojarzy aplikację Zoom, która do niedawna skupiała się głównie na jednym - wideokonferencjach. Dzięki niej możemy utworzyć lub dołączyć do spotkania online, w którym może uczestniczyć nawet 1000 osób. Największą popularność Zoom osiągnął w trakcie pandemii, ale z czasem zainteresowanie tym rozwiązaniem zaczęło spadać. Firma zmieniła kierunek, w którym będzie zmierzać - jest nim sztuczna inteligencja. Przedsiębiorstwo ma też nową nazwę.

Firma Zoom postanowiła zmienić swój kierunek rozwoju. Uwidacznia się to zarówno w nowej nazwie, jak i funkcjach AI, które są dostępne na platformie. W skład tych ostatnich wchodzi np. asystent AI Companion 2.0.

Jako że przedsiębiorstwo Zoom nie skupia się już przede wszystkim na rozmowach wideo, to z nowej nazwy uciekło angielskie słowo, które do nich nawiązywało. Teraz firma przyjęła nazwę Zoom Communications Inc. - wcześniej Zoom Video Communications Inc. Oprogramowanie służące do tej pory do wideokonferencji zmienia się w platformę roboczą zasilaną sztuczną inteligencją, która ma zaoferować dużo więcej. Głównym wyróżnikiem jest asystent kolejnej generacji o nazwie AI Companion 2.0, który ma pomóc w efektywniejszej pracy, a dostępny jest na panelu bocznym. Podsumuje on skończone spotkania (ma bowiem dostęp do wiadomości z chatu, transkrypcji spotkań i rozmów audio, dokumentów, a także wirtualnych tablic) oraz przygotuje do następnych, a także wygeneruje odpowiedzi na wiadomości mailowe.

Asystent może też wyszukiwać informacje w Internecie, a z czasem będzie mógł zostać bardziej spersonalizowany przez każdą firmę. Platforma umożliwi też stworzenie cyfrowego awatara na podstawie wizerunku konkretnej osoby, który będzie mógł być używany w generowanych (z opisów tekstowych) klipach wideo. Natomiast w tych ostatnich przypadkach trzeba poczekać na dodatek, który ma się pojawić w 2025 roku. Przedsiębiorstwo oferuje również swoją aplikację w edycjach dla poszczególnych branż - dostępne narzędzia są wtedy do nich dostosowane. Jeżeli chcemy się dowiedzieć więcej na ten temat, to warto zajrzeć na tę stronę internetową, gdzie szczegółowo omówiono rozwiązania AI dostępne na Zoomie.

Źródło: Zoom Communications