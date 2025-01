Zestaw komputerowy Powered by MSI z procesorem Intel Core i9-13900K i kartą graficzną MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio

MSI jest doskonale znanym producentem, zwłaszcza wśród użytkowników samodzielnie składających komputery, jednak firma systematycznie poszerza swoje portfolio o kolejne segmenty. Oprócz podzespołów bazowych, laptopów i wszelkiej maści peryferiów, można również kupić gotowe zestawy komputerowe Powered by MSI oparte w głównej mierze na rozwiązaniach tego producenta. Nawet entuzjaści najwyższej wydajności znajdą tutaj propozycje mogące spełnić ich oczekiwania, bowiem wśród dostępnych modeli znajduje się również zestaw z procesorem Intel Core i9-13900K i kartą graficzną MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio. Reszta komponentów jakością także nie odstaje od głównych bohaterów...

Ideą zestawów Powered by MSI jest dostarczanie użytkownikom wysokiej jakości komputerów gamingowych, które dzięki wykorzystaniu podzespołów jednego producenta działają niezawodnie i wyglądają spójnej. Jest to wykonalne, ponieważ MSI posiada w ofercie niemalże wszystko, poza pamięciami RAM i procesorami, potrzebne do zbudowania kompletnego stanowiska. Oprócz gotowej skrzynki, całość można także uzupełnić monitorem, myszką, klawiaturą, słuchawkami czy podkładką na biurko - oferta producenta jest zatem bardzo szeroka. Swoista monogamia pozwala na lepszą synchronizację podświetlenia czy wzajemnie uzupełniających się technologii, bowiem każdy producent ma swoje rozwiązania oraz ekosystemy, które najlepiej działają w towarzystwie rodziny. I właśnie według takiego wzorca zbudowany został topowy komputer Powered by MSI prezentowany poniżej. Więcej o samym programie dowiesz odwiedzając stronę firmy MSI pod TM LINKIEM.

Topowy zestaw Powered by MSI posiada naprawdę mocną specyfikację, zarówno w kwestii procesora i karty graficznej, jak również pozostałych komponentów m.in. zasilacza, systemu chłodzenia czy SSD.

Złożoną konfigurację otrzymujemy zamkniętą w obudowie MSI MPG Velox 100P Airflow, która w standardzie posiada cztery 120 mm wentylatory - trójkę wciągających z przodu (bez RGB) i jeden wyciągający na tylnej ściance (RGB). Obudowa jest dwukomorowa, przewiewna dzięki siateczkowemu frontowi oraz posiada komplet filtrów przeciw kurzowi. Prawy bok wykonano z hartowanego szkła, a dodatkowo umieszczony na zawiasach z magnetycznym zamkiem, co znacznie ułatwia proces dostania do środka. Frontowy panel zdobią dwie listwy LED, które razem z wentylatorami podpięto do fabrycznego kontrolera PWM/LED. Wewnątrz jest naprawdę przestronnie, więc topowe komponenty i rozbudowane systemy chłodzenia wchodzą bez problemu, otrzymując zarazem dobre warunki pracy dzięki przewiewności konstrukcji.

Zestaw komputerowy PBM (Powered by MSI) Procesor Intel Core i9-13900K Wersja OC Płyta główna MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi Wersja DDR5 Karta graficzna MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio Wersja OC Pamięć RAM 32 GB Kingston Fury Beast 5200 MHz CL40 Nośnik SSD MSI Spatium M461 2 TB PCIe 4.0 x4 Chłodzenie CPU MSI MEG CoreLiquid S360 Wyświetlacz LCD Zasilacz MSI MAG A1000G 1000 W PCIe 5.0 Obudowa MSI MPG Velox 100P Airflow 4x 120 mm

Specyfikacja komputera Powered by MSI wygląda imponująco, zawierając przeważnie najwydajniejsze komponenty w swoich kategoriach, zwłaszcza jeśli spojrzymy na procesor i kartę graficzną. Jednak również pozostałe elementy nie ustępują jakością tej dwójce. Producent zadbał między innymi o solidną płytę główną, dysponującą mocną sekcją zasilania oraz łącznością bezprzewodową. Na uwagę zasługuje wysokiej klasy zasilacz z certyfikatem 80PLUS Gold i złączem PCIe 5.0, potężny 360 mm system chłodzenia procesora oraz nośnik SSD o pojemności 2 TB. Komponenty zostały dobrane optymalnie, producent nie popadł w przesadę np.: wstawiając dwukrotnie droższą płytę główna, która niewiele poprawiłaby funkcjonalność lecz zdecydowanie podniosłaby cenę komputera. Stylistycznie też zachowano umiar, bo dominuje połączenie czerni z niedużą ilością RGB, które nie każdemu jest do szczęścia potrzebne.

Sercem zestawu Powered by MSI jest procesor Intel Core i9-13900K, który osadzono w płycie głównej MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi (DDR5), zapewniającej mu doskonałe warunki pracy. Mocna sekcja zasilania plus fabrycznie ustawione wyższe limity energetyczne, pozwalają na uzyskanie maksymalnej wydajności Intel Core i9-13900K, ponieważ nawet przy długotrwałym obciążeniu wszystkich rdzeni taktowania nie spadają poniżej fabrycznego maksimum czyli 5500/4300 MHz. Ostatecznie, można jeszcze procesor podkręcić, bowiem MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi (DDR5) jest modelem pozwalającym na zmianę mnożnika. Oprócz tego na pokładzie znajdziemy radiatory dla trzech nośników SSD, układ sieciowy 2.5G LAN, moduł łączności bezprzewodowej WiFi 6E oraz wysokiej klasy układ dźwiękowy Realtek ALC4080.

Intel Core i9-13900K w komputerze Powered by MSI osiąga swoje maksimum

Pamięci DDR5 to model Kingston Fury Beast, charakteryzujący się taktowaniami 5200 MHz i opóźnieniami rzędu 40-40-40, czyli komplet niemalże podstawowy. Wskazany byłby tutaj zestaw pracujący z częstotliwością 6000-6400 MHz i niższym CL, które platforma Intela bez najmniejszego problemu obsługuje, a MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi przyjmie nawet znacznie szybsze moduły. Najważniejsza okazuje się jednak pojemność RAM wynosząca 32 GB, co spokojnie wystarczy do grania i pracy z aplikacjami kreatywnymi. Nośnikiem do przechowywania danych jest natomiast MSI Spatium M461 o słusznej pojemności 2 TB, niemniej to model bazujący na pamięciach QLC. Transfery ma jednak porządne - odczyt na poziomie 5200 MB/s i zapis wynoszący 4200 MB/s. Idealnym dyskiem SSD do takiego komputera wydaje się topowy MSI Spatium M480, aczkolwiek w typowych zastosowaniach różnice nie powinny być odczuwalne. Nośnik jest dodatkowo chłodzony radiatorem płyty głównej.

MSI Spatium M461 i Kingston Fury Beast

Z punktu widzenia gracza, najważniejszym elementem każdego zestawu jest karta graficzna i tutaj komputer Powered by MSI żadnych kompromisów nie uznaje. MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio to jeden z najszybszych modeli dostępnych na rynku, mogący pochwalić się także bardzo wydajnym i cichym układem chłodzenia. Urządzenie jest potężnej budowy, fabrycznie podkręcone i poradzi sobie nawet w wymagających grach i rozdzielczości 4K. Architektura z jakiej korzysta MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio bardzo dobrze spisuje się w śledzeniu promieni i obsługuje technikę DLSS3, pozwalającą znacznie zwiększyć ilość klatek na sekundę, dostępną w wielu tytułach np. Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3: Wild Hunt Next Gen, Dying Light 2 albo Diablo IV. Lepsze połączenie z procesorem Intel Core i9-13900K trudno sobie wyobrazić.

MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio to cicha i chłodna bestia

Okiełznanie temperatur Intel Core i9-13900K to naprawdę trudne zadanie, więc producent zdecydował się zastosować swój flagowy system chłodzenia w postaci MSI MEG CoreLiquid S360. Jest to efektowny zestaw AiO w rozmiarze 360 mm, posiadający na wyposażeniu praktyczny wyświetlacz LCD, pokazujący kilka podstawowych informacji o procesorze m.in. aktualną temperaturę. Właśnie dzięki takiemu chłodzeniu i płycie głównej MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi (DDR5), Intel Core i9-13900K osiąga docelowe 5500 MHz na wszystkich rdzeniach. Temperatury nawet w ciepłe letnie popołudnie nie przekraczają 90 stopni Celsjusza, a głośność jest zupełnie akceptowalna. Chłodnicę umieszczono na górze obudowy, więc trzy 120 mm wentylatory wyrzucają gorące powietrze na zewnątrz, co jest optymalnym rozwiązaniem.

Na koniec został jeszcze zasilacz, będący wysokiej klasy jednostką zgodną ze standardem ATX 3.0, której obecność ucieszy osoby troszeczkę obeznane w hardware. MSI MAG A1000G 1000 W jest bowiem bardzo udaną konstrukcją, posiadającą certyfikat sprawności 80PLUS Gold, 135 mm wentylator z trybem ZeroRPM i całkowicie modularne okablowanie. Wśród przewodów znajdziemy także złącze PCIe 5.0, pozwalające zasilić kartę graficzną MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio pojedynczą wiązką. MSI MAG A1000G 1000 W jest kolejnym podzespołem z górnej półki, więc producent faktycznie dopieścił swój flagowy zestaw Powered by MSI, serwując w nim komponenty jakich nie powstydziłby się zestaw składany przez entuzjastę.

Czas sprawdzić co potrafi topowy komputer Powered by MSI, sprzedawany najczęściej w komplecie z gamingowym monitorem MSI G274QPF-QD o 27-calowej matrycy IPS Quantum Dot, rozdzielczości 2560x1440 oraz 170 Hz odświeżaniem. Pomiary zostały jednak wykonane również na ekranie 3840x2160, aby pokazać pełnię możliwości komputera we wszystkich wiodących rozdzielczościach. Wyniki z kilku popularnych gier znajdziecie poniżej, a musicie wiedzieć, że miejsca pomiarowe należą do bardziej wymagających. Przez większość rozgrywki ilość klatek powinna być wyższa, a można je dodatkowo zwiększyć korzystając z techniki DLSS Super Resolution i/lub DLSS Frame Generation, co demonstruje ostatni wykres z Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 - North Oak Ultra / RT Ultra / DLSS OFF Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 15 30 45 60 75 90 105 120 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 1920x1080 109 106 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 2560x1440 73 71 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 3840x2160 40 39

Dying Light 2 - Pilgrim's Path High / RT Ultra / DLSS OFF Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 18 36 54 72 90 108 126 144 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 1920x1080 138 126 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 2560x1440 94 83 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 3840x2160 48 42

Metro Exodus Enhanced Edition - Tajga Ultra / RT Ultra / DLSS OFF Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 20 40 60 80 100 120 140 160 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 1920x1080 142 133 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 2560x1440 117 110 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 3840x2160 77 71

Spider-Man: Miles Morales - Underground Very High / RT Very High / DLSS OFF Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 22 44 66 88 110 132 154 176 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 1920x1080 163 148 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 2560x1440 136 123 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 3840x2160 89 81

Witcher 3: Wild Hunt Next Gen - Velen Forest Uber+ / RT Ultra / DLSS OFF Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 1920x1080 85 80 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 2560x1440 65 60 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 3840x2160 39 35

Cyberpunk 2077 - North Oak (DLSS) Ultra / RT Ultra Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 32 64 96 128 160 192 224 256 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 1920x1080 243 236 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 2560x1440 182 176 Komputer Powered by MSI

MSI RTX 4090, Core i9-13900K

Rozdzielczość 1920x1080 109 106 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 3840x2160 103 100 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 2560x1440 73 71 Komputer Powered by MSI

Rozdzielczość 3840x2160 40 39

DLSS Quality ON + DLSS Frame Generation ON DLSS Quality OFF + DLSS Frame Generation OFF

Komputer Powered by MSI w takiej konfiguracji jak prezentowana, to prawdziwy tytan wydajności, ale patrząc na specyfikację można było się tego spodziewać. Potężny procesor i najwydajniejsza karta graficzna na rynku, to najważniejsze elementy układanki gdy myślimy o graniu w wymagające produkcje. Zestaw pod względem zasilacza, systemu chłodzenia i płyty głównej jest bardzo dobrze dobrany, a jednocześnie nie popadnięto w przesadę. Obudowa zapewnia dobrą wentylację, więc kultura pracy i temperatury okazują się całkowicie akceptowalne. Najbardziej wymagający użytkownicy mogą oczekiwać szybszej pamięci DDR5, a także nośnika SSD, aczkolwiek w grach obydwa podzespoły nie pełnią kluczowej roli. Jakby nie patrzeć, gotowiec Powered by MSI to maszyna generalnie spełniające swoje zadanie. Jeśli jesteście zainteresowani, znajdziecie kilkadziesiąt konfiguracji MSI w ofercie sklepu morele.net.

