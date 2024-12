Ze świata przeglądarek internetowych: Google Chrome dominuje, Opera rośnie w siłę, a Firefox... jest zagrożonym gatunkiem

Przeglądarki internetowe są aktualnie jednymi z najpopularniejszych aplikacji - zarówno jeśli chodzi o smartfony i tablety, jak i komputery osobiste. Większość użytkowników nie ma co do nich większych wymagań, więc korzysta z tej preinstalowanej na urządzeniu, którą w przypadku Androida zazwyczaj jest Google Chrome. Przyjrzyjmy się bliżej statystykom, które ukazują, jak na tle rozwiązania od Google radzą sobie alternatywy, takie jak Firefox, Opera, czy też Microsoft Edge.

Google Chrome wciąż jest najpopularniejszą przeglądarką internetową na świecie. Na jej pozycję złożyło się oczywiście wiele czynników, takich jak udziały Google w systemie Android, w którym często jest preinstalowana. Statystyki z ostatniej dekady pokazują, że nie zanosi się na zmiany.

W przypadku komputerów osobistych przeglądarka internetowa Google Chrome może się pochwalić udziałem rynkowym na poziomie niemal 70% (w skali całego świata). Największym graczem po niej, który nadal jest dość niewielki w tych statystykach, jest Microsoft Edge (prawie 13%) - widać więc, że preinstalowana przeglądarka na komputerze jest dla wielu osób całkiem częstym wyborem (oczywiście część użytkowników wybrała "Edge'a" świadomie). Mozilla Firefox była dawniej popularnym rozwiązaniem, jednak z czasem jego pozycja zaczęła bardzo spadać i ta tendencja się utrzymuje. W Polsce z kolei sytuacja wygląda nieco inaczej. Co prawda Chrome nadal króluje, ale zaraz za nim spory udział notuje Opera (zapewne jest to efekt stosowania mocnego marketingu w ostatnich latach, choć trzeba uczciwie przyznać, że odsłona Opera GX oferuje funkcjonalność, jakiej nie ma żadna inna przeglądarka). Natomiast sam Firefox cieszy się u nas większą popularnością, ale nadal niezbyt wysoką.



Udział rynkowy przeglądarek w skali światowej / PC / Listopad 2014 - Listopad 2024



Udział rynkowy przeglądarek w Polsce / PC / Listopad 2014 - Listopad 2024

W przypadku smartfonów wiele się nie zmienia: Google Chrome nadal zabiera większy kawałek tortu - zarówno na świecie, jak i w samej Polsce. W tej pierwszej skali Firefox przestaje istnieć, z kolei na naszym rodzimym rynku... cóż, sytuacja wcale nie wygląda dużo lepiej. Większy, choć nadal niewielki udział w mobilnym świecie ma "u nas" Opera oraz przeglądarka ze smartfonów Samsunga (podobnie jest w przypadku statystyk globalnych). W tym segmencie, a także w przypadku komputerów można założyć, że Google Chrome jeszcze przez długi czas będzie w stanie utrzymać mocną pozycję.



Udział rynkowy przeglądarek w skali światowej / Smartfony / Listopad 2014 - Listopad 2024



Udział rynkowy przeglądarek w Polsce / Smartfony / Listopad 2014 - Listopad 2024

Przy okazji tego krótkiego omówienia sytuacji przeglądarek internetowych na rynku mogę opisać swoje kilkumiesięczne doświadczenie z Firefoksem na Linuksie. Przez większość czasu praca na nim była całkiem przyjemna (no, może poza kilkoma momentami), jednak ostatecznie muszę stwierdzić, że rozwiązanie w wielu kwestiach okazuje się niedopracowane (i to po tylu latach!). Dla przykładu: w ostatnich dniach podczas przeglądania internetu w moim laptopie dość często układ chłodzenia działał na wyższych obrotach. Powodem był proces o nazwie RDD Process, z którego korzysta Firefox przy wielu okazjach. Stawał się on sporym obciążeniem dla procesora i to często bez wyraźnej przyczyny (w Internecie można znaleźć sporo wątków na ten temat, z których część pochodzi z 2019 roku). Na dodatek Firefox ma problem z obsłużeniem niektórych stron - wynikiem nierzadko jest mniej płynne odtwarzanie animacji i ponownie większe zużycie procesora: wystarczy włączyć stronę photoroom.com. Sprawdziłem pod tym kątem inne przeglądarki, takie jak Opera, Vivaldi, Brave, czy też Microsoft Edge i żadna nie miała problemu z obsługą podanej strony. Jednak Firefox zyskuje na Linuksie na innym polu, gdyż jako jedyna przeglądarka oferuje akcelerację sprzętową na YouTube bez kombinowania. W przypadku Google Chrome (i zapewne innych) przestawienie flag, czy też uruchomienie aplikacji z konkretnymi argumentami nie dawało pożądanego rezultatu (ostatecznie rozwiązaniem okazała się instalacja rozszerzenia o nazwie h264ify).



Mozilla Firefox / Linux



Mozilla Firefox / Linux



Google Chrome / Linux

Google Chrome / Linux



Opera / Linux



Opera / Linux

Nie ma co ukrywać: Firefox nie oferuje funkcjonalności, która mogłaby zatrzymać użytkowników na dłużej. Na tle innych wypada dość mizernie. Google Chrome od niedawna jest zintegrowany z Obiektywem Google, który pozwala szybko wyszukać daną rzecz z fragmentu ekranu, który oznaczymy, a przy okazji możemy kopiować tekst z materiałów graficznych na stronach oraz go tłumaczyć na inne języki. Karty można grupować, dostępny jest tryb czytania, a w planach jest zwiększanie dostępnych opcji. Opera zapewnia dostęp do asystentki o nazwie Aria, która oferuje możliwość skorzystania z kilku modeli językowych, wygenerowania obrazu, a możemy także jej użyć do podsumowania treści na stronie (czasem pojawiają się tu małe błędy). Dodatkowo możemy liczyć na boczny pasek, na którym mamy dostęp do wielu usług (WhatsApp, Messenger, X, Spotify), a także darmowy VPN i inne funkcje. Reszta przeglądarek też stara się dodać coś od siebie, a Firefox... no właśnie: nie zachęca niczym szczególnym. Ktoś może powiedzieć: "a większa prywatność?". Na rynku jest wiele alternatyw stawiających na prywatność, które też korzystają z silnika Gecko jak Firefox, ale oferują przy tym lepszą funkcjonalność. Jak więc będą wyglądać dalsze losy tego rozwiązania? Wygląda na to, że tak jak maskotka Firefoksa, czyli pandka ruda, ten "gatunek" też jest zagrożony wyginięciem.



Google Chrome / Obiektyw Google

Google Chrome / Obiektyw Google



Opera / Aria - Podsumowanie treści na stronie

Źródło: Ikona: Flaticon