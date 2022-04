Bezpieczeństwo podczas zakupów online. Stan wiedzy Polaków jest akceptowalny, ale potrzeba tu wyraźnej edukacji

IBRiS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) przeprowadził na początku roku badanie zlecone przez Santander Consumer Bank. Dokument „Bezpieczni na e-zakupach” poświęcony został preferencjom zakupowym Polaków w odniesieniu do zagrożeń czyhając na nieświadomych internautów. Liczby opisujące aktualną sytuację bezpieczeństwa w obszarze e-commerce całkiem dobrze oddają stan wiedzy krajan dotyczący cyberzagrożeń. Z raportu dowiemy się również tego, co sądzą Polacy o poszczególnych rozwiązaniach zakupowych. Dla przykładu – aż 41% za najbezpieczniejszą metodę rozliczeń uważa płatność za pobraniem. Następny jest BLIK (17%) i tradycyjny przelew bankowy (13%). Pay-by-link, karta kredytowa czy wirtualny portfel nie cieszą się większym zaufaniem. Im głębiej w las, tym ciekawiej.

Jak Polacy korzystają ze sklepów internetowych? Raport pokazuje stan wiedzy o bezpieczeństwie, metodach płatności, środkach ostrożności oraz ryzyku w świecie e-commerce.

Według raportu, aż 87% Polaków korzysta z internetu, natomiast zakupów w sieci (w ciągu ostatniego roku) dokonało 81% mieszkańców naszego kraju. Aż 24% badanych uważa, że ich wiedza na temat cyberzagrożeń jest bardzo dobra. Niestety, nie potwierdzają tego liczby. Stan ten można określić raczej jako akceptowalny. Przeszło 84% respondentów nie wie, czym jest phishing, a 77% obcy jest termin skimmingu. Na szczęście aż 65% z nas czyta komentarze na temat e-sklepu przed złożeniem zamówienia. Jakich jeszcze czynności dokonujemy przed dokonaniem transakcji? Licząc od najczęściej dokonywanej akcji, są to: porównanie ceny towarów, zapoznanie się z warunkami wymiany, poszukiwanie najtańszej opcji dostawy oraz poznanie regulaminu. Nieliczni zgadzają się na zgody marketingowe oraz zapisują się do newslettera. Polacy najchętniej korzystają z płatności za pobraniem. Niespecjalnie ufamy kartom kredytowym oraz wirtualnym portfelom.

W celu zachowania bezpieczeństwa podczas i po dokonaniu zakupów, 59% ankietowanych zachowuje korespondencję ze sprzedawcą oraz dowód zakupu, natomiast 54% weryfikuje sklep pod kątem wiarygodności. Niektórzy korzystają z ubezpieczenia zakupów online lub zaufanego połączenia internetowego. Przykre jest to, że aż 84% konsumentów nie zna definicji odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Podobnie wygląda wiedza o pojęciu chargeback (79%). Zagrożenia w sieci są realnym problemem, ale jedynie 9% badanych potwierdziło, że trafiło w ciągu ostatniego roku na fałszywy e-sklep. W jaki sposób konsumenci chronią swoje dane w sieci? Według raportu, Polacy starają się nie otwierać podejrzanych załączników w mailach (78%), korzystają z oprogramowania antywirusowego (63%) oraz uważają na to, co udostępniają w sieci (58%). Często używamy silnego hasła i unikamy nieznanych sieci WiFi. Nieliczne jednostki wybierają VPN.

Źródło: Santander Consumer Bank