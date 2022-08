Yeston GeForce RTX 3060 Cute Pet - niereferencyjny układ Ampere w kompaktowej odsłonie. W sam raz dla fanów anime

Pierwsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000 pojawiły się rynku niemal dwa lata temu, a najpopularniejszy z modeli Ampere, RTX 3060 zadebiutował nieco później, w lutym 2021 roku. Mimo tego, że od jego premiery minęło już ładnych kilkanaście miesięcy, to jednak firma Yeston postanowiła wydać kolejną niereferencyjną wersję tego układu. Na szczęście nie jest to jednostka jak wszystkie inne - całość wyróżnia się przede wszystkim uroczymi grafikami.

Karta graficzna Yeston GeForce RTX 3060 Cute Pet raczej nie będzie dostępna poza Chinami. Szkoda - układ prezentuje się bardzo oryginalnie i np. wśród fanów anime z pewnością cieszyłby się sporą popularnością...

Yeston GeForce RTX 3060 Cute Pet to karta graficzna wyposażona w rdzeń GA106-302 z 3584 jednostkami CUDA. Na pokładzie znajduje się też 12 GB pamięci VRAM GDDR6 15 Gbps (magistrala 192-bit). Model posiada niewielkie chłodzenie z długości 188 mm, które posiada tylko jeden wentylator. Taki system powinien bez problemu schłodzić Ampere'a, a także umożliwić montaż karty w małej obudowie (np. mini-ITX).

Yeston GeForce RTX 3060 Cute Pet Rdzeń GA106-302 (8 nm) CUDA 3584 VRAM 12 GB GDDR6 15 Gbps Taktowanie bazowe 1320 MHz Taktowanie Boost 1777 MHz Złącza zasilania 1x 8-pin Porty wideo 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1 Wymiary 188 mm x 129 mm x 42 mm

Producent nie pokusił się o podkręcenie taktowań, co oznacza, że karta rozpędza się do standardowych 1777 MHz. Resztę specyfikacji karty graficznej uzupełnia złącze zasilania 8-pin, trzy gniazda DisplayPort 1.4 oraz jedno HDMI 2.1. Model Yeston GeForce RTX 3060 Cute Pet został wyceniony na 2649 RMB (ok. 400 dolarów) i prawdopodobnie nie będzie dostępny poza Chinami. Szkoda - układ prezentuje się bardzo oryginalnie i np. wśród fanów anime z pewnością cieszyłby się sporą popularnością...

Źródło: Yeston, VideoCardz