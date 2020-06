Xiaomi Mi Band 5 z NFC już oficjalnie - cena i specyfikacja

Rynek inteligentnych urządzeń ubieralnych kwitnie, a jego istotną częścią są smartwatche oraz opaski fitness. W drugim ze wspomnianych segmentów prym wiedzie Xiaomi ze swoją serią Mi Band. Kluczem do sukcesu rzeczonej linii jest oczywiście niska cena, która, o dziwo, idzie w parze z całkiem dobrym wykonaniem oraz funkcjami, których nie powstydziłyby się znacznie droższe urządzenia. Wszystko wskazuje na to, że zaprezentowany właśnie Xiaomi Mi Band 5 podzieli los poprzedników i stanie się jednym z bardziej rozpoznawalnych smart-gadżetów. Wnioskuję to nie tylko po rozsądnej wycenie oraz obecności ładowania magnetycznego, ale po implementacji NFC w wersji globalnej.

Chiński producent elektroniki użytkowej zaprezentował właśnie nową odsłonę swojej smart-opaski. Xiaomi Mi Band 5 zaskakuje obecnością NFC w wersji Global.

Na Xiaomi Mi Band 5 musieliśmy czekać równy rok. Poprzednik trafił na rynek dokładnie 11 czerwca 2019 roku i niemal od razu zaskarbił sobie uznanie fanów elektroniki użytkowej. Niemniej, następca mimo zbliżonej ceny do tej, jaką Xiaomi życzyło sobie za Mi Band 4 w dniu premiery, oferuje znacznie więcej. Przede wszystkim mamy tu 1,2-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 126 x 294 pix oraz akumulator pozwalający na 14 dni pracy na jednym ładowaniu. Ogniwo 125 mAh zapełnimy przy pomocy złącza magnetycznego. Xiaomi nie pochwaliło się jeszcze, z jakim procesorem mamy tutaj do czynienia, jednakże wiemy, że jest on znacznie mocniejszy od poprzednika.

W poliwęglanowej obudowie odpornej na wodę znajdziemy rozwiązania takie jak Bluetooth 5 BLE, czujnik tętna, akcelerometr, barometr oraz czujnik zbliżeniowy. Xiaomi Mi Band 5 zaoferuje aż 11 profesjonalnych trybów sportowych oraz możliwość realizacji płatności mobilnych przy użyciu NFC. Nie wiemy jeszcze, w jaki sposób funkcja ta będzie działała w Polsce. Na szczegóły odnoszące się do wspomnianej kwestii będziemy musieli nieco zaczekać. Opaska komunikuje się ze smartfonami z Androidem od 5.0 wzwyż oraz iPhone'ami z systemem od 10 wzwyż. Opaskę można zamawiać do Polski ze sklepu Gearbest w cenie 39.99 dolarów, co daje nam niecałe 160 złotych.

Źródło: Xiaomi