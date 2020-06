Oppo Band, główny konkurent Xiaomi Mi Band 5 już oficjalnie

O ile w segmencie smartwatchy prym wiodą produkty Apple, o tyle na rynku inteligentnych opasek niepodzielnie rządzi Xiaomi. Każda kolejna generacja ubieralnego akcesorium Mi Band pokazuje, że konkurencja może jedynie patrzeć z zazdrością na sukcesy Chińczyków. Nie oznacza to, że Xiaomi może spać spokojnie, lekceważąc konkurencję. Co to, to nie. Zagrożenie może nadejść niespodziewanie ze strony innego producenta z Państwa Środka. Właśnie z takim scenariuszem mamy właśnie do czynienia. Na rynku zadebiutował bowiem Oppo Band, czyli bezpośrednia odpowiedź na Mi Band. Kluczem do potencjalnego sukcesu może okazać się nie wygląd, nie specyfikacja techniczna, a rozsądna wycena.

Na rynku inteligentnych opasek fitness zrobiło się tłoczno. Do gry wkroczył bowiem Oppo Band, który zadebiutował w trzech odsłonach. Czy uda mu się wygrać z Xiaomi Mi Band 5?

Pierwszą smart-opaskę, której miałem okazję używać, otrzymałem na testy od Sony. To było wiele lat temu, a gadżet nie posiadał nawet wyświetlacza. Cała obsługa realizowana była za pośrednictwem smartfona, choć w „pastylce” widniały diody LED oraz system wibracji informujący o powiadomieniach i pełniący rolę budzika. Dzisiejsze inteligentne urządzenia ubieralne są bezsprzecznie funkcjonalniejsze i do tego nie trzeba płacić za nie kwot wywołujących grymas na twarzy. Świetnym przykładem będzie tutaj seria Xiaomi Mi Band, która podbiła serca użytkowników z całego świata. Mimo usilnych prób konkurencji linia ta uważana jest dziś za najlepszy wybór pod względem stosunku jakości do ceny. To może się niebawem zmienić za sprawą Oppo Band.

Oppo Band — właśnie tak nazywa się nowy konkurent Xiaomi Mi Band, który zadebiutował właśnie na rynku chińskim i jak sądzę, niebawem pojawi się również w naszym kraju. Sprzęt występuje w trzech wersjach Oppo Band, Oppo Band Fasion oraz Oppo Band EVA. Na ten moment wystartowała jedynie sprzedaż podstawowego wariantu. Czym różnią się od siebie wspomniane opcje? Poza brakiem NFC w pierwszej ze wspomnianych propozycji, opaski odróżnimy po wyglądzie zewnętrznym. Specyfikacja jest jednak bliźniacza. Znajdziemy tu bowiem 1,1-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 294 x 126 pikseli zgodny z paletą barw DCI-P3. Za wydajność opowiada układ znany z Oppo Watch, czyli Apollo 3. Bateria o pojemności 100 mAh powinna wystarczyć nawet na 14 dni pracy, a jej ładowanie zajmuje około 1,5h. W zależności od opcji, za Oppo Band trzeba zapłacić:

Oppo Band — 199 juanów (ok. 110 zł)

— 199 juanów (ok. 110 zł) Oppo Band Fashion — 249 juanów (ok. 140 zł)

— 249 juanów (ok. 140 zł) Oppo Band EVA — 299 juanów (ok. 160 zł)

