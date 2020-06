Xiaomi Mi Band 5 - podsumowanie informacji przed premierą

Inteligentne opaski Xiaomi to istny hit. Każda generacja urządzenia monitorującego nasze aktywności fizyczne zalicza ogromny sukces i nie inaczej będzie zapewne z Xiaomi Mi Band 5. Premiera „piątki” zbliża się wielkimi krokami i dzieli nas od niej nieco ponad tydzień. To idealny czas na to, aby podsumować dotychczas zebrane informacje o urządzeniu. Oczywiście mam tu na myśli nieoficjalne doniesienia, gdyż Xiaomi pilnie strzeże tajemnic związanych z piątą odsłoną popularnej opaski. Najciekawiej zapowiadają się funkcje skupione na szeroko pojętym zdrowiu oraz aktywnościach fizycznych. Coś dla siebie powinni znaleźć tu również fani płatności zbliżeniowych przy wykorzystaniu zegarków czy opasek.

Premiera Xiaomi Mi Band 5 odbędzie się już 11 czerwca. To dobry moment na małe podsumowanie informacji o inteligentnej opasce Chińczyków.

Teraz, już w pełni oficjalnie wiemy, kiedy odbędzie się premiera smart-opaski Xiaomi Mi Band 5. Debiut w Chinach zaplanowano na 11 czerwca i jak sądzę, niedługo po tym będziemy świadkami europejskiego startu nowej generacji ubieralnego gadżetu. Choć „prawdziwy” wygląd opaski jest na ten moment objęty tajemnicą, coraz częściej mówi się o tym, że Xiaomi nie zdecyduje się na daleko posunięte zmiany konstrukcyjne. Owszem, możemy liczyć na większy, bo 1,2-calowy ekran z nowymi wirtualnymi tarczami, a nawet nieco odświeżoną bryłę „pastylki”, jednakże firma nie zaryzykuje gruntownej zmiany stylistyki. To końcu znak rozpoznawczy serii Mi Band. Widać to choćby po nieoficjalnych danych.

Tyle w kwestii wyglądu, sprawdźmy informacje o nowych funkcjach. Te zapowiadają się nader interesująco. Możliwe bowiem, że Xiaomi Mi Band 5 otrzyma wsparcie dla NFC (w wersji dla Europy) działającego z Google Pay. To z kolei otwiera drogę do możliwości realizacji płatności zbliżeniowych przy wykorzystaniu wspomnianej metody. Powinny zagościć tu także nowe tryby sportowe. Konkretnie mowa o aż 11 aktywnościach takich jak pływanie, jazda na rowerze stacjonarnym, czy wiosłowanie na maszynie. Jeśli doniesienia potwierdzą się, Xiaomi Mi Band 5 otrzyma także monitor nasycenia krwi tlenem (saturacja). Cena zamknie się najpewniej w kwocie 200 złotych, choć może spotka nas miłe zaskoczenie i gadżet będzie tańszy.

Źródło: Gizmochina, Sparrownews, Weibo