Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra debiutują w Polsce. Snapdragon 8 Elite i solidny zestaw aparatów. Przy zakupie czekają gratisy

Nowa seria smartfonów od Xiaomi trafiła właśnie do Polski. Oba modele wykorzystują do działania najmocniejszy układ dla urządzeń mobilnych od Qualcomma, a zarazem zaoferują nam przyzwoitą pojemność pamięci RAM oraz tej wbudowanej. Nie zabraknie paneli AMOLED oraz najnowszych standardów łączności bezprzewodowej. Nowości wyróżniają się też swoim zapleczem fotograficznym. Na start przygotowano promocyjne oferty z gratisami przy zakupie.

Seria smartfonów Xiaomi 15 wkroczyła do sprzedaży. Nowości oferują bogate zaplecze fotograficzne, flagowy chip od Qualcomma, a także ekrany AMOLED. Ceny są dość wysokie, ale na osłodę czekają na nas gratisowe produkty.



Xiaomi 15 Ultra

Oba smartfony od Xiaomi mają na pokładzie chip Snapdragon 8 Elite, który może współpracować z 12 lub 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz 512 GB pamięci flash (UFS 4.0 lub 4.1) - na wydajność z pewnością nie będzie można narzekać. Konfigurację dopełniają ekrany AMOLED o wysokiej rozdzielczości, zmiennym odświeżaniu, a także bardzo dobrej jasności szczytowej. Do plusów z pewnością trzeba również zaliczyć moduł Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.0. W przypadku zestawu aparatów oba modele wypadają dobrze, choć wariant Xiaomi 15 Ultra zaoferuje nam większe możliwości.

Xiaomi 15 Xiaomi 15 Ultra Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

2 x 4,32 + 6 x 3,53 GHz Układ graficzny Adreno 830 NPU Hexagon Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 lub 512 GB UFS 4.0 512 GB lub 1 TB UFS 4.1 Wyświetlacz 6,36" AMOLED, 2670 x 1200 px, 1-120 Hz

3200 nitów, Dolby Vision, HDR10+

Xiaomi Shield Glass 6,73" AMOLED, 3200 x 1440 px, 1-120 Hz

3200 nitów, Dolby Vision, HDR10+

Xiaomi Shield Glass 2.0 Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, NFC Dual SIM nano SIM + nano SIM

nano SIM + eSIM

eSIM + eSIM Porty, złącza i sloty USB typu C Aparat przedni 32 MP (f/2.0, 90 stopni, 21 mm, HDR) 32 MP (f/2.0, 90 stopni, 21 mm, HDR) | OmniVision OV32B Aparaty z tyłu 50 MP (f/1.62, OIS, 23 mm, 1/31", 13.5 EV) | Light Fusion 900

50 MP (f/2.0, OIS, 60 mm, 10 cm makro, 11.5 EV) | Samsung ISOCELL JN5

50 MP (f/2.2, 115 stopni, 14 mm) | Samsung ISOCELL JN1 50 MP (f/1.63, OIS, 23 mm, 14 EV, 1") | LYTIA LYT-900 (Sony)

50 MP (f/1.8, OIS, 70 mm, 10 cm makro) | Sony IMX858

200 MP (f/2.6, OIS, 100 mm) | Samsung ISOCELL HP9

50 MP (f/2.2, 115 stopni, 14 mm) | Samsung ISOCELL Jn5 Możliwości wideo 8K przy 30 FPS

4K Dolby Vision przy 60 FPS

4K w trybie Log przy 60 FPS 8K przy 30 FPS

4K Dolby Vision przy 120 FPS

4K 10-bit w trybie Log przy 60 FPS Akumulator 5240 mAh 5410 mAh Moc ładowania Przewodowo - 90 W (HyperCharge)

Bezprzewodowo - 50 W (HyperCharge) Przewodowo - 90 W (HyperCharge)

Bezprzewodowo - 80 W (HyperCharge) Audio 2 głośniki, 4 mikrofony

Dolby Atmos, Hi-Res, Hi-Res Audio Wireless System operacyjny Xiaomi HyperOS 2 Norma odporności IP68 Wymiary i waga 152,3 x 71,2 x 8,48 mm (Liquid SIlver)

152,3 x 71,2 x 8,08 mm 161,3 x 75,3 x 9,48 mm (Silver Chrome)

161,3 x 75,3 x 9,35 mm Waga Liquid Silver - 192 g

Black, White, Green - 191 g Silver Chrome - 229 g

Black, White - 226 g Ceny MSRP 12/256 GB - 4199 zł

12/512 GB - 4699 zł 16/512 GB - 6299 zł

16 GB / 1 TB - 6999 zł Promocyjna oferta (od 2 do 16 marca 2025 roku) Gratis przy zakupie: Xiaomi Pad 7 (8/128 GB)

Opcjonalne gratisy dla nowych użytkowników: 4 miesięce Spotify Premium, 3 miesięce YouTube Premium Gratis przy zakupie: Xiaomi Electric Scooter 4

Opcjonalne gratisy dla nowych użytkowników: 4 miesięce Spotify Premium, 3 miesięce YouTube Premium

W tabelce przy aparatach podano ekwiwalenty ogniskowej (w milimetrach).



Xiaomi 15 Ultra

Nie spotkamy się z akumulatorami o pojemnościach rzędu 6 czy 7 tys. mAh, gdyż firma zdecydowała się na "standardowe" ogniwa, które wspierają całkiem szybkie ładowanie - chociaż Xiaomi 15 Ultra ma dodatek (10%) pod postacią węglika krzemu (chińska wersja oferuje 6100 mAh). Modele z serii Xiaomi 15 opierają się na aluminiowej ramce, a w przypadku edycji Ultra wyspa z aparatami chroniona jest szkłem Corning Gorilla Glass 7i. Droższa odsłona daje dostęp do nagrywania 10-bitowego wideo w trybie Log. Oczywiście w obu smartfonach nie zabraknie wielu funkcji związanych z tzw. sztuczną inteligencją, a zarazem asystent Gemini został zintegrowany z aplikacjami systemowymi, więc może uzyskać do nich dostęp. Oprócz systemu Xiaomi HyperOS 2 można liczyć na funkcję Xiaomi HyperConnect (więcej opcji z połączonymi urządzeniami i to nawet z ekosystemu Apple - iOS, macOS). Ciekawymi opcjami mogą okazać się także Cross-device Camera ("dostęp do kamery innego urządzenia przy wykorzystaniu funkcji przetwarzania obrazu z serii Xiaomi 15") oraz Combined Cameras ('łączenie i wyświetlanie materiałów wideo z wielu urządzeń'). Ceny, a także gratisowe produkty znajdziemy w tabeli.



Silver Chrome - włókno szklane i skóra PU



Ostatni model: Liquid Silver Edition - opiera się na specjalnie uformowanym szkle.

Źródło: Xiaomi