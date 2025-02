Wymagania sprzętowe Banishers: Ghosts of New Eden PC oraz nowy trailer, przybliżający nam fabułę gry

Jedną z gier, która pierwotnie miała zadebiutować jeszcze w 2023 roku, ale finalnie została przełożona na 2024 rok, jest Banishers: Ghosts of New Eden. Jest to przygodowa gra akcji z elementami RPG od studia DON'T NOD, którzy są znani chociażby z serii Life is Strange. Wcielamy się tutaj w łowców duchów w XVII-wiecznej Ameryce, co wydaje się być dość oryginalnym pomysłem na grę wideo. Wraz ze zbliżającą się premierą, opublikowano wymagania sprzętowe wersji PC oraz trailer.

Studio DON'T NOD opublikowało na Steamie oficjalne wymagania sprzętowe gry Banishers: Ghosts of New Eden. Zdecydowano się jednak tylko na prezentację wymagań dla rozdzielczości Full HD. W przypadku minimalnych wymogów, mowa o podzespołach umożliwiających grę przy 30 klatkach na sekundę i w najniższych ustawieniach graficznych. Z kolei zalecane wymagania mają pozwolić na 60 FPS-ów na detalach bardzo wysokich. O ile minimalne wymagania są bardzo niskie, tak rekomendowane są już zauważalnie większe. Wygląda również na to, że Banishers: Ghosts of New Eden będzie lepiej działać na kartach NVIDII.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i3-8300

AMD Ryzen 3 2200G Intel Core i5-10600K

AMD Ryzen 5 5600X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 6700 XT Pamięć RAM 8 GB 16 GB Miejsce na dysku 52 GB 52 GB (SSD zalecany) System 64-bitowy system 64-bitowy system Szczegóły działania gry 1920 x 1080, 30 FPS

Niskie ustawienia graficzne 1920 x 1080, 60 FPS

Bardzo wysokie ustawienia graficzne

W przypadku minimalnych wymagań, graczom mają wystarczyć takie karty jak NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti oraz AMD Radeon RX 580. W przypadku procesorów wystarczą podstawowe układy Intel Core i3-8300 oraz AMD Ryzen 3 2200G. Jeśli zechcemy grać w 60 klatkach i na detalach bardzo wysokich, potrzebujemy już takich kart jak NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB) oraz AMD Radeon RX 6700 XT. Również procesory powinny być odczuwalnie mocniejsze, bowiem mowa o Intel Core i5-10600K oraz AMD Ryzen 5 5600X. Obecnie nie potwierdzono, czy Banishers: Ghosts of New Eden otrzymają obsługę popularnych technik skalowania rozdzielczości. Poniżej dodatkowo publikujemy nowy trailer, skupiający się na fabule gry. Tytuł obecnie możemy zamówić w cenie 169,99 złotych.

Źródło: Steam, Focus Entertainment