Wybierz prezenty w x-kom! Szeroka oferta i szybka dostawa. W promocji słuchawki, komputery i laptopy

Zawsze zostawiasz zakup prezentów świątecznych na ostatnią chwilę? Nic nie szkodzi, z x-komem i specjalnie przygotowanym Prezentownikiem x-komu wybór idealnego podarunek zajmie Ci dosłownie chwilę. Do tego zamawiając je do czwartku do 12:00 masz gwarancję, że dotrą przed Świętami. W najbliższych dniach możesz też skorzystać z rabatów na produkty marki Baseus oraz desktopy HP Omen. A jeśli zastanawiasz się nad zakupem Chrombebooka, x-kom ma dla Ciebie super propozycje. Sprawdź szczegóły.

W x-kom znajdziesz wiele pomysłów na prezenty, a jeśli nie masz pomysłu, to pomoże Ci obsługa sklepu albo zautomatyzowany Prezentownik.

Przedświąteczna gorączka trwa, a Ty wciąż nie masz skompletowanych wszystkich prezentów dla swoich bliskich? Koniecznie sprawdź Prezentownik przygotowany przez x-kom. Jego działanie jest bardzo proste. Wystarczy, że zaznaczysz dla kogo szukasz prezentu, jakie są jej/jego zainteresowania oraz w jakim przedziale cenowym ma się zmieścić ten podarunek. Prezentownik po tych kilku wskazówkach przedstawi Ci ofertę proponowanych prezentów wybranych na podstawie Twoich wyborów. Martwisz się, że prezenty nie dojdą na czas? Zamów je do czwartku do 12:00, a x-kom dostarczymy je jeszcze przed świętami. Jeśli potrzebujesz większej dawki informacji możesz także zajrzeć do przygotowanych świątecznych poradników, które zostały stworzone po to, by maksymalnie ułatwić wybór idealnego prezentu.

Produkty Baseus taniej tylko w aplikacji mobilnej

Tę okazję znajdziesz tylko w aplikacji mobilnej x-komu, dlatego jeśli jeszcze nie masz jej zainstalowanej na swoim smartfonie, czas to zmienić. W promocji znajdziesz produkty marki Baseus, a wśród nich m.in. słuchawki, ładowarki i powerbanki. Promocja dostępna jest wyłącznie w aplikacji mobilnej x-kom. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: baseus-app i dokończyć składanie zamówienia. Oferta obowiązuje do 26 grudnia 2023 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 189 → 139 złotych

Przecena: 69 → 57 złotych

Przecena: 289 → 178 złotych

Przecena: 219 → 199 złotych

Przecena: 69 → 35 złotych

Desktopy HP Omen w promocji

Marzysz o tym, żeby pod choinką znalazł się komputer gamingowy? Weź sprawy w swoje ręce i skorzystaj z promocji x-komu, gdzie desktopy gamingowego HP Omen kupisz w cenach obniżonych o 19%. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: x-kom-omen i dokończyć składanie zamówienia. Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2023 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę produktu.

Przecena: 7999 → 6479 złotych

Przecena: 8999 → 7289 złotych

Przecena: 8299 → 6722 złotych

Wirtualny Asystent x-komu pomoże Ci w zakupach

x-kom słynie z dobrego doradztwa produktowego. Zarówno w salonach, jak i na infolinii eksperci nieustannie pomagają klientom rozwiązywać ich problemy i doradzają, jak dobrać odpowiedni sprzęt. Od jakiegoś czasu sklep udostępnił także możliwość konsultacji na WhatsApp, a także wprowadził x-komowego chatbota, który służy pomocą przez całą dobę. Do tych wszystkich możliwości dołączyła jeszcze jedna – Wirtualny Asystent. Dzięki niemu każdy błyskawicznie może znaleźć smartfon lub laptop idealnie dopasowany do swoich potrzeb. Narzędzie zostało stworzone za pomocą sztucznej inteligencji i udoskonalone z pomocą ekspertów x-komu. Jak to działa? Wejdź w zakładkę laptopy lub smartfony, przejdź przez kilka pytań zaznaczając swoje preferencje, a wirtualny doradca natychmiastowo przedstawi Ci 3 propozycje sprzętów.

Poznaj zalety Chromebooka przez 30 dni za darmo i zdecyduj, czy chcesz go zatrzymać

W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych laptopów, Chromebooki z systemem ChromeOS oferują natychmiastową reakcję i płynną pracę, eliminując potrzebę długiego czasu uruchamiania i skomplikowanych instrukcji. Wszystko, czego potrzebujesz, jest dostępne w chmurze, a system zapewnia wysokie bezpieczeństwo dzięki stałym aktualizacjom i przechowywaniu plików w chmurze, minimalizując ryzyko awarii dysku twardego czy kradzieży danych. Wobec tych wszystkich zalet nie dziwi coraz większe zainteresowanie Chromebookami. Jeśli i Ty chciałbyś spróbować jego możliwości, x-kom daje Ci teraz świetną okazję. Możesz zakupić Chromebooka korzystając z odroczonej płatności w systemie PayPo i przetestować go do 30 dni za darmo, a następnie zdecydować, czy chcesz go zatrzymać.

Dodaj do koszyka Chromebook o wartości do nawet 3000 zł Wybierz formę dostawy i „płatność online", kliknij „kupuję i płacę”, a w bramce Przelewy24 wybierz "Raty i płatności odroczone" oraz "PayPo" Wypełnij formularz i zapłać za 30 dni Zwracając Chromebook wypełnij formularz załączony do regulaminu

Promocja trwa od 6 grudnia do 5 stycznia lub do wyczerpania zapasów. W ramach promocji możesz otrzymać wydłużone prawo do zwrotu towaru z 15 do 30 dni. Pozostałe warunki określające zwrot towaru pozostają bez zmian.

Źródło: x-kom