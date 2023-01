Wolfspeed - amerykański koncern wybuduje w Niemczech fabrykę półprzewodników. Poznaliśmy koszt całej inwestycji

Amerykański koncern Wolfspeed zamierza wybudować w Niemczech fabrykę półprzewodników z węglika krzemu (SiC). Partnerem inwestycji jest ZF Automotive Germany, duży dostawca systemów do samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i rozwiązań przemysłowych. Oprócz fabryki powstanie również centrum badawcze. Projekt ma duże znaczenie dla niemieckiego przemysłu samochodowego oraz unijnego uniezależnienia się od Tajwanu.

Według doniesień niemieckiego dziennika ekonomicznego Handelsblatt amerykański Wolfspeed zamierza jak najszybciej rozpocząć prace budowlane. Pod inwestycję zarezerwowano już teren dawnej elektrowni węglowej w miejscowości Ensdorf, w zachodnich Niemczech. Lokalizacja nie została wybrana przypadkowo. Partner inwestycji - ZF Automotive Germany - jest największym pracodawcą w regionie i w razie konieczności pomoże uzupełnić braki kadrowe. Rozpoczęcie masowej produkcji chipów SIC ma rozpocząć się w ciągu czterech lat. To dobra informacja dla niemieckiego przemysłu samochodowego, ponieważ chipy SiC pozwolą na dalszy rozwój elektromobilności. Węglik krzemu jest co prawda materiałem droższym od konwencjonalnego krzemu, jednak w wyprodukowanych z niego chipach pokładane są duże nadzieje. Wyposażone w nie pojazdy elektryczne krócej się ładują i dłużej działają na jednorazowym ładowaniu, co przekłada się na realne obniżenie kosztów eksploatacji.

Na budowie fabryki i centrum badawczego skorzystają nie tylko Niemcy, ale cała Unia Europejska. Ostatnie lata pokazały, jak bardzo Europejczycy uzależnieni są od stabilności łańcuchów dostaw. Miejscowa produkcja pozwoli także w większym stopniu uodpornić się na naciski ze strony Chin. W ubiegłym roku Komisja Europejska ogłosiła Chip Acts, czyli pakiet rozwiązań, dzięki którym zwiększy się rozwój oraz produkcja półprzewodników na terenie UE. Bruksela zakłada podwojenie produkcji chipów do roku 2030, a więc wzrost z dziesięciu do dwudziestu procent udziałów w globalnym rynku. Na sfinansowanie celów Chip Acts przeznaczone zostanie nawet 41 miliardów euro ze środków publicznych. Dodatkowo Komisja Europejska ma zezwalać na pomoc finansową w postaci subsydiów i ulg podatkowych, co do tej pory postrzegane było jako niemile widziana ingerencja w wolnorynkową konkurencję.

Źródło: Handelsblatt, The Next Web