Wolfenstein: The New Order za darmo w Epic Games Store. Platforma rozdaje kolejną świetną produkcję

Gdy wystartował sklep Epic Games, ruszył on od razu z szalonym rozdawnictwem gier. Początkowo były to dwie gry na dwa tygodnie, później po jednej co tydzień, zaś okołoświątecznie otrzymywaliśmy nawet jedną produkcję dziennie. Dziś mało kto pamięta już chyba o początkowej niechęci do platformy, wyczekujemy raczej na kolejne czwartki, by przekonać się, co tym razem dostaniemy za darmo (mimo że najpewniej i tak za życia tego wszystkiego nie ogramy). Obecnie, każdego tygodnia Epic oferuje nam to większe, to nieco mniejsze darmówki, przy czym każdą cechuje raczej wysoki poziom i uznanie graczy. Najnowszym darmowym tytułem, który wpisuje się w ten opis jest strzelanka Wolfenstein: The New Order.

Wolfenstein: The New Order to kolejny darmowy kąsek od Epic. Tę strzelankę możemy odebrać za darmo do czwartku, 9. czerwca 2022 r.

Seria Wolfenstein towarzyszy fanom strzelanin pierwszoosobowych praktycznie od początku istnienia gatunku, chociaż tylko nieliczni są świadomi, że pierwsze dwie części przygód B.J. Blazkowicza były zwyczajnymi platformówkami z elementami skradania (np.: Castle Wolfenstein). Dopiero zaprezentowany w 1992 roku Wolfenstein 3D oraz Spear of Destiny wszystko zmieniły, tworząc podwaliny pod serie takie jak DOOM czy Quake. Zdecydowana większość odsłon tytułowej serii spotkała się z bardzo dobrymi opiniami graczy, nie inaczej było w przypadku wydanego w 2014 roku Wolfenstein: The New Order.

W Wolfenstein: The New Order ponownie wcielamy się B.J. Blazkowicza - amerykańskiego bohatera wojennego. Historia gry rozpoczyna się jeszcze podczas II wojny światowej, ale szybko przenosi się do lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. W tej alternatywnej wersji rzeczywistości naziści wygrali II wojnę światową za pomocą Wunderwaffe (niem. cudowna broń) i przejęli kontrolę nad całą Ziemią, wprowadzając tytułowy nowy porządek. Blazkowicz ponownie chwyta za broń, by zmierzyć się ze swoimi odwiecznymi przeciwnikami. Grę można przypisać do swojego konta Epic w terminie do 9 czerwca, dokładnie do godziny 17:00, kiedy to na platformie pojawi się kolejna, nieznana jeszcze darmówka.

