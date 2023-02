Władca Pierścieni - pięć nowych gier z uniwersum w drodze. Embracer szykuje mocny atak na rynek

Na tę chwilę swoje momenty triumfu przeżywają fani uniwersum Harry'ego Pottera, jako że Hogwart's Legacy wbrew bojkotowi (a być może właśnie dzięki niemu) cieszy się niesamowitą popularnością. Ale wyjątkowo płodne lata szykują się też dla tytułów z uniwersum stworzonego przez J.R.R. Tolkiena. Jeszcze w ubiegłym roku grupa Embracer kupiła prawa do ogromnej liczby spółek, w skład których wchodzi także m.in. Władca Pierścieni i Hobbit. Jak się okazuje, szwedzcy giganci mają zamiar wykorzystać nowe zakupy jak najszybciej.

Embracer Group nie ociąga się i mając już prawa do IP gigantycznej marki na bazie twórczości J.R.R. Tolkiena przygotowuje się do wydania aż pięciu gier z uniwersum Władcy Pierścieni w roku finansowym 2023/2024.

Dzięki opublikowanemu raportowi finansowemu poznaliśmy całkiem ambitne plany Embracera. Wchodzi w to także plan wprowadzenia aż pięciu tytułów z uniwersum Władcy Pierścieni. Dwa z nich są już znane. Przede wszystkim nareszcie pojawić się ma uprzednio już przekładany Władca Pierścieni: Gollum od Deadalic Entertainment, gra z pogranicza przygodówki i akcji, w której pokierujemy tytułowym ikonicznym antybohaterem. Dalej mowa też o The Lord of the Rings: Return to Moria - interesującym survivalu pozwalającym nam wcielić się w grupę krasnoludów chcących odzyskać wreszcie swoje legendarne podziemne miasto.

Pozostają nam zatem jeszcze trzy tytuły z uniwersum Władcy Pierścieni, które pojawią się docelowo aż do końcówki marca 2024 roku. Na razie nie dostaliśmy jeszcze żadnych wskazówek co do szczegółów, natomiast należy brać pod uwagę, że Embracer Group nigdy nie ukrywało, iż wśród swoich rozlicznych projektów dodać mają też pozycje mobilne - co z pewnością nie spodoba się wielu graczom, przynajmniej na starcie. Tak czy owak, już wspomniane gry od studiów Deadalic czy Free Range Games brzmią całkiem obiecująco, więc jeżeli spośród wspomnianej trójki wyłonią się jeszcze jedna-dwie warte uwagi pozycje, będą dobre miesiące dla każdego, kto chciałby ograć więcej gier z ukochanego uniwersum.

Źródło: WCCFtech