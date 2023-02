Hogwarts Legacy otrzyma tryb multiplayer. Sieciowy mod nastraja jednak równie pozytywnie, co negatywnie

Gra pt. Hogwarts Legacy bije kolejne rekordy popularności. Jeśli chodzi o zainteresowanie graczy, to ciągu kilku pierwszych dni od jej premiery na platformie Steam, dostała się ona na sam szczyt, tuż obok sieciowego CS:GO i sieciowego DOTY 2. Hogwarts Legacy sieciowe nie jest, proponuje wszak zabawę wyłącznie dla pojedynczego gracza. Jak się jednak okazuje, trwają już prace nad modyfikacją, która pozwoli na zabawę dla ośmiu graczy.

Minęło zaledwie 4 dni od premiery Dziedzictwa Hogwartu, a już ktoś zajął się przygotowywaniem modyfikacji pod kooperację do 8 osób.

Za sieciowy mod do Dziedzictwa Hogwartu odpowiadają twórcy Together Reborn, czyli modyfikacji oferującej sieciową rozgrywkę do Skyrima. O jakość modu nie musimy się więc szczególnie martwić, choć pojawiła się też mniej optymistyczna wiadomość. Chodzi mianowicie o to, że twórcy przygotują jedynie podstawy, które mają być następnie rozwijane przez kolejne, zainteresowane modem osoby.

Żeby było jeszcze "zabawniej", modyfikacja nie jest darmowa. Fani zainteresowani taką zabawą będą musieli wyciągnąć z portfela około 53 złote. Szczegóły dotyczące tego nieoficjalnego rozszerzenia znajdziecie przechodząc na tę stronę, a poniżej zamieszczamy krótki materiał wideo, który pokazuje, jak wygląda modyfikacja we wczesnej wersji. Cóż, taki co-op, zwłaszcza w wersji oficjalnej, zapewne ucieszyłby niejednego gracza. Ja jednak dużo chętniej zobaczyłbym w grze raczej rozgrywki Quiddicha (DLC, maybe?).

