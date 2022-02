Były inżynier Microsoftu wymienia funkcje w Windows 11, które pożerają sporo pamięci RAM. Jak je wyłączyć?

Od czasu swojej premiery, system Microsoft Windows 11 boryka się z wieloma problemami z wydajnością. Podobnie jak legendarny Pac-Man pożerający na planszy kolejne kulki, tak najnowszy system operacyjny Microsoftu ma niefajny "zwyczaj" pożerania dodatkowej pamięci RAM. Na szczęście Michael Niehaus, były inżynier pracujący dla Microsoftu, podzielił się spostrzeżeniami na temat tego, jak ukrócić tę żarłoczność nowego systemu. Okazuje się, że sporo pamięci zjadają m.in. nowe widgety pulpitu, czy też działające w tle Teamsy (w wersji konsumenckiej oznaczone jako "Chat"). Na swoim blogu, Niehaus pokazał co zrobić, aby się z tymi procesami uporać, a więc i zwolnić co nieco RAMu.

Co ciekawe, najszybszym sposobem na wyłączenie zbędnych procesów, takich jak np. wspomniane narzędzia paska zadań, jest wylogowanie się z systemu i ponowne w nim zalogowanie. Oczywiście nikt z nas nie będzie raczej przeprowadzał podobnych machinacji przy każdorazowym rozruchu komputera. Na szczęście Niehaus znalazł szybszy sposób na to, aby odciążyć co nieco RAMu. Szczęściem jest też, że sposób ów jest iście banalny. Należy po prostu kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasku zadań i przejść do Ustawień paska zadań.

Wtedy to otworzy się przed nami okno z wyszczególnionymi narzędziami paska zadań, które można po prostu wyłączyć. Wśród narzędzi znajdziemy wyszukiwarkę, widok zadań, widgety (pogoda, wiadomości, zdjęcia), czy menu Pióra (screen powyżej). Okazuje się, że wszystkie te funkcje, potrafią zająć nawet około 160 MB pamięci RAM. Kamuflują się one mianowicie w procesach o nazwie Microsoft Edge WebView2 (screen poniżej). WebView2 to z kolei nic innego, jak interfejs bazujący na przeglądarce Chrome, który uruchamia wybrane aplikacje wewnątrz własnego kontenera. Oczywiście odciążenie pamięci RAM po wyłączeniu tych aplikacji nastąpi dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

