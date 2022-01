Lenovo 10w – tablet z Windows 11, który do złudzenia przypomina laptopa. Sprzęt dedykowany m.in. uczniom i studentom

Lenovo zapowiedziało właśnie nowy tablet, który będzie pracował w oparciu o system Windows 11 oraz układ Qualcomm Snapdragon 7c. Marka sugeruje, że będzie to bardzo dobre rozwiązanie zwłaszcza dla młodszych uczniów, ponieważ sprzęt cechuje się wytrzymałą konstrukcją, w tym częściowo gumową obudową oraz szkłem Corning Gorilla Glass. Sprzęt globalnie pojawi się najprawdopodobniej w kwietniu tego roku, a wyposażony będzie w 10,1-calowy ekran Full HD o proporcjach 16:10 i jasności do 400 nitów. Otrzymamy także dwie kamerki. Z przodu będzie to jednostka o rozdzielczości 2 MP, z tyłu zaś - 8 MP. Całość wyceniono na około 1500 zł.

Lenovo przedstawiło właśnie dwa nowe urządzenia dla uczniów i studentów. Tablet Lenovo 10w, którego można używać z dedykowaną klawiaturą oraz laptop Lenovo 13w, który otrzyma procesor marki AMD.

Pozostałe podpunkty w specyfikacji urządzenia to akumulator o pojemności 30 Wh, pamięć RAM LPDDR4x o pojemności do 8 GB oraz do 128 GB pamięci na dane w formacie eMMC. Wśród złączy znajdziemy nie tylko port USB-C, ale także stary dobry jack 3,5 mm, który może ułatwić uczniom naukę zdalną. Nie będą bowiem musieli bawić się z opcjami Bluetooth, bo będą mogli po prostu podłączyć przewodowy zestaw słuchawkowy. Całość, jak już wspomnieliśmy, wyposażona będzie także w odłączaną klawiaturę oraz opcjonalny rysik. Samo urządzenie waży 573 g, zaś z klawiaturą - 1,1 kg.

Dla nieco starszych uczniów, a nawet i studentów, Lenovo ma także drugą propozycję. Jest nią konwertowalny laptop Lenovo 13w Yoga, który także powinien pojawić się w sklepach w kwietniu, w cenie nieco ponad 3 tys. złotych (za wariant podstawowy). Całość napędzana ma być procesorem z serii AMD Ryzen 5000 U z wbudowaną grafiką i 16 GB pamięci DDR4 RAM 3200 MHz (można rozbudować). Dane przechowywać będziemy na nośniku SSD o pojemności 512 GB. Ekran to już z kolei 13,3-calowa jednostka Full HD o jasności do 300 nitów. Wśród złączy znajdziemy 3,5 mm jack, dwa porty USB-C, jeden USB 3.2, czytnik kart SD oraz port HDMI 2.0. Na wyposażeniu znajdzie się również obsługa WiFi 6 oraz (tu już opcjonalnie) obsługa LTE. Co ciekawe, na przycisku zasilania umieszczono czytnik linii papilarnych.

