Wieczna myszka od Logitech miała wymagać opłacania subskrypcji. Po krytyce firma jednak zmieniła zdanie

W październiku 2023 roku firma Logitech przeszła pod władzę nowego dyrektora generalnego. Z tego stanowiska zrezygnował Bracken Darrell, a wkroczyła Hanneke Faber. Jej pomysły na rozwijanie firmy są dość... interesujące. Jednym z ostatnich, który zyskał duży rozgłos w internecie, jest wieczna myszka. Kupujemy więc produkt raz, a następnie opłacamy abonament, aby korzystać z pełnej funkcjonalności. Przedsiębiorstwo dość szybko zmieniło zdanie w tej sprawie.

Firma Logitech oficjalnie wycofuje się z pomysłu myszki na abonament. Takie rozwiązanie było jedynie "przemyśleniem na temat przyszłych możliwości".

"Myślę, że wieczna myszka, to jedna z rzeczy, którą chcielibyśmy się zająć" - takie słowa padły z ust wspomnianej dyrektor generalnej, Hanneke Faber, która udzielała wywiadu dla redakcji The Verge. Myszka miałaby być wykonana z wysokiej jakości materiałów, a jednorazowy zakup dopełniałyby comiesięczne opłaty. Te ostatnie dawałyby możliwość skorzystania ze wszystkich oferowanych przez oprogramowanie funkcji, które z czasem byłyby dodawane. Wizja zakładała więc wprowadzenie abonamentu nawet do tak podstawowego akcesorium komputerowego. Pomysł spotkał się z naprawdę wielką krytyką, a firma Logitech nie zwlekała zbyt długo z udzieleniem odpowiedniego "sprostowania" tematu.

Przedsiębiorstwo poprzez Nicole Kenyon, czyli dyrektor ds. komunikacji, wydało oświadczenie dla dużych zagranicznych redakcji, w tym The Verge, że Logitech „nie ma planów dotyczących myszy subskrypcyjnej”. Następnie odniesiono się do tego, że wspomniana wieczna myszka nie jest ani aktualnym, ani też planowanym produktem. Oczywiście prawda jest taka, że firma szuka nowych źródeł zysku, a omawiana usługa z pewnością mogłaby stanowić jedno z nich. Sytuacja pokazuje także, jak dużą rolę odgrywają użytkownicy, którzy jawnie wyrażają swoje zdanie — tak naprawdę to dzięki nim Logitech musiał się wycofać z tej "intrygującej" wizji.



Hanneke Faber, aktualna CEO firmy Logitech

Źródło: The Verge