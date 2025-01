Logitech G515 Lightspeed TKL - premiera nowej niskoprofilowej klawiatury mechanicznej dla graczy

Logitech to ceniony producent znany z bardzo dobrych peryferii komputerowych, m.in. takich jak klasyczna już mysz G502 Hero i jej potomne modele. Teraz do bogatej oferty producenta dołącza niskoprofilowa i bezprzewodowa klawiatura mechaniczna G515 Lightspeed TKL. Klawiatura ta może pochwalić się bardzo niskim skokiem i wytłumieniem przełączników. Przyjrzyjmy się bliżej, co jeszcze oferuje graczom nowy produkt od szwajcarskiej firmy.

Logitech G515 Lightspeed TKL to nowa, bezprzewodowa i niskoprofilowa klawiatura mechaniczna dla graczy z podświetleniem RGB, którą cechuje m.in. bardzo niski skok i wytłumienie przełączników.

Logitech G515 Lightspeed TKL to niskoprofilowa klawiatura o grubości 22 mm, co eliminuje konieczność stosowania podpórki dla nadgarstków, przekładając się na wydajne i ergonomiczne pisanie oraz granie. Przełączniki posiadają bardzo niski skok aktywacji równy 1,3 mm oraz całkowity skok na poziomie 3,2 mm. Producent na razie nie podaje szczegółowej charakterystyki pracy przełączników, choć na jednej z grafik można dostrzec czerwone przełączniki. Znając podejście Logitech, w przyszłości powinniśmy mieć dostęp do szerszego wyboru przełączników.

Model G515 Lightspeed TKL wspiera technologię Keycontrol, która oferuje do 15 różnych akcji, umożliwiając graczom personalizację klawiatury za pomocą makr, sygnałów dźwiękowych i efektów świetlnych. Dzięki Keycontrol istnieje możliwość tworzenia warstw i modyfikatorów, takich jakc, a stworzonymi układami klawiszy można zarządzać jednym naciśnięciem przycisku. Dzięki bezprzewodowej technologii Lightspeed klawiatura pozwala na podłączenie dwóch urządzeń za pomocą jednego klucza sprzętowego. Oprócz połączenia radiowego istnieje również możliwość skorzystania z łączności Bluetooth oraz połączenia przewodowego poprzez kabel USB typu C. Czas pracy na akumulatorze wynosi do 36 godzin. Produkt jest już dostępny w polskich sklepach w sugerowanej cenie 619 zł z VAT.

Źródło: Logitech