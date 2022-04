Budząca się właśnie do życia wiosna to doskonały czas na odżywienie sił witalnych i wzmocnienie sprawności Waszego sprzętu. Zwłaszcza teraz, kiedy rusza promocja na komponenty, a w niej ceny smukłe jak nigdy wcześniej. Oprócz tego warto zapoznać się z ofertą, w ramach której sklep zachęca do rozbudowania stanowiska do pracy czy gamingu dzięki urządzeniom peryferyjnym. Zaopatrzcie się nie tylko w podzespoły komputerowe, komputery, ale także akcesoria w niższych cenach. W ofercie promocyjnej znajdziecie zróżnicowaną gamę produktów. To dobra okazja, by zmodernizować swój komputer mniejszym kosztem.

W sklepach x-kom tańsze procesory, karty graficzne, płyty główne i dyski SSD. Jest też promocja na peryferia i monitory.

Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: moc-wydajnosc. Oferta rabatowa obowiązuje do 26.04.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych.

Przecena: 5799 → 4999 złotych

Przecena: 749 → 449 złotych

Przecena: 1399 → 1199 złotych

Przecena: 369 → 230 złotych

Przecena: 1119 → 899 złotych

Przecena: 599 → 549 złotych

Zamówcie peryferia z rabatami do 26% w x-komie

Wasza drukarka odmawia posłuszeństwa? Przydałby Wam się drugi monitor, żeby usprawnić pracę? A może zasięg sieci Wi-Fi w Twoim domu jest słaby i chcecie go wzmocnić? Jeśli tak, to świetnie się składa, ponieważ w x-komie wystartowała właśnie promocja na peryferia, podczas której zamówicie wybrany sprzęt ze zniżką nawet do 26%. Wybierzcie nowoczesne, wydajne i przede wszystkim niezawodne urządzenia do swojego domu lub biura. Aby skorzystać z oferty, aktywujcie w koszyku kod: peryferia. Promocja obowiązuje do 24.04.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 519 → 419 złotych

Przecena: 649 → 499 złotych

Przecena: 1499 → 1099 złotych

Przecena: 619 → 519 złotych

Przecena: 4999 → 4699 złotych

Złapcie akcesoria SpeedLink z rabatami do 70% w aplikacji mobilnej x-kom

Nieważne, czy gracie na myszce, czy na kontrolerze, a może kierownicy – SpeedLink oferuje właśnie takie akcesoria, które odpowiedzą na każde gamingowe potrzeby. Aby skorzystać z oferty, aktywujcie w koszyku kod: speedlink-app. Promocja obowiązuje do 25.04.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 99,99 → 29,99 złotych

Przecena: 34,99 → 9,99 złotych

Przecena: 699 → 349 złotych

Przecena: 29,99 → 19,99 złotych

Przecena: 69,99 → 19,99 złotych

x-kom Element Plus – niesamowicie wydajny i jednocześnie cichy jak szept

Wydajny, niezawodny, elegancki i cichy. Tak w czterech słowach można opisać x-kom Element Plus – nowy komputer stacjonarny do domu i biura. Myślicie, że nie da się mieć tego wszystkiego naraz? Przekonajcie się, że efektywna praca i wciągająca zabawa mogą przebiegać w niemal idealnej ciszy, która pozwoli skupić się na wykonywanym zadaniu.

Ponadto x-kom Element Plus to nie tylko pewność wysokiej jakości komponentów i wydajnej pracy. To także 3 lata gwarancji door to door. W ramach niej kurier odbierze komputer z Waszego domu i dostarczy go z powrotem – bez dodatkowych kosztów. Nawet jeżeli spotka Was awaria, prędko i bezstresowo zostanie naprawiona, a Wy spokojnie wrócicie do pracy i zabawy.

Szybki zwrot gotówki i ochrona produktów już teraz w x-komie

Potrzeby potrafią zmieniać się w mgnieniu oka. Dlatego, jeśli okaże się, że potrzebujecie oddać zakupiony produkt, x-kom w mgnieniu oka zwróci Wam pieniądze. Z usługi szybkiego zwrotu gotówki możecie skorzystać w ciągu 15 dni od dnia odbioru zakupionego produktu. Zakupiony towar zwrócicie:

wysyłkowo do naszego serwisu w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia zwrotu,

w dowolnym salonie, a gdy przyniesiecie produkt od razu dostaniecie zwrot gotówki.

Ale to nie wszystko. Możecie skorzystać również z ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem produktu w wyniku nagłego wystąpienia czynnika zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć. Ochrona obejmuje również kradzież.

W ramach tej usługi x-kom wymieni uszkodzony produkt na taki sam lub inny model o nie gorszych parametrach, a w przypadku kradzieży – dostarczy nowe urządzenie lub zwróci pieniądze. Ochrona będzie aktywna od momentu, w którym skończy się Wam czas na skorzystanie z szybkiego zwrotu gotówki i będzie trwała do końca gwarancji. Szybki zwrot gotówki i ochronę możecie wykupić tylko dla wybranych urządzeń, które są objęte promocją.

Produkty objęte usługą

Lista produktów objętych usługą Zwrot gotówki i ochrona odnosi się do marek Silver Monkey, Silver Monkey X oraz x-kom. Usługą są objęte m.in.: kable i przejściówki, fotele gamingowe, akcesoria GSM, obudowy do dysków, akcesoria komputerowe, torby i etui, podkładki pod mysz, fotele do biura, chłodzenia procesorów, obudowy komputerowe. Z usługi możecie skorzystać, gdy składacie zamówienie na produkty objęte promocją. Wystarczy, że:

Dodacie do koszyka produkt objęty promocją. Użyjecie kodu promocyjnego: nowa-usluga Dokończycie składanie zamówienia. Usługa będzie widniała jako osobna pozycja na dokumencie sprzedaży

Z promocji możecie skorzystać do 31.07.2022 roku. Szczegółowe informacje na temat usługi, terminy realizacji, procedurę zgłaszania i warunki wyłączenia z usługi znajdziecie w regulaminie.

Zbierzcie drużynę i walczcie o miano mistrza składania komputerów

Uważacie, że jesteście mistrzami w składaniu komputerów? Teraz macie świetną okazję, by sprawdzić swoje umiejętności. Zapiszcie swoją drużynę do castingu i weźcie udział w programie PC Master Challenge! W konkursie można wygrać aż 50 000 zł do wydania w sklepie x-kom i tytuł PC Master Challenge. Podsumowując, aby wziąć udział w castingu:

Wejdźcie na stronę x-kom.pl i stwórzcie listę zakupową. Nagrajcie wideo, w którym uzasadnicie swój wybór. Zgłoście swoją drużynę i poczekajcie na wyniki castingu.

Casting trwa do 30.04.2022 roku. Natomiast nagrania programu odbędą się w terminie od 14.05 do 15.05.2022 roku. Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie programu.

Kupcie SMART telewizor z DVB-T2 w x-komie i skorzystajcie z dofinansowania 250 zł

Od 30 czerwca 2022 roku sygnał naziemnej telewizji cyfrowej dostępny będzie wyłącznie w nowym standardzie DVB-T2. Możecie być jednak spokojni o przyszłość Waszych ulubionych programów. Czeka na Was oferta telewizorów, które nie tylko przygotują Was na nową jakość telewizji, ale zapewnią Wam nieskończone możliwości z funkcjami smart.

Bądźcie na bieżąco z aplikacją x-kom

Kupując w aplikacji x-kom, możecie bez problemu dokonać darmowego zwrotu w ciągu 15 dni od momentu otrzymania zamówienia. Pieniądze wrócą na Wasze konto do 3 dni roboczych od zweryfikowania stanu zwróconego sprzętu. Jeśli nie posiadacie jeszcze na swoim smartfonie aplikacji x-kom – zmieńcie to już teraz! Dzięki niej dowiecie się o przyszłych promocjach już 2 godziny przed ich startem na stronie internetowej x-kom.

