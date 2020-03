Obiektyw z Mi 10 Pro w kosmosie. Zrobiono zdjęcia Ziemi w 108 MP

Najnowsza reklama Xiaomi, opublikowana właśnie poprzez Twittera i YouTube, przedstawia wyjątkowe możliwości aparatu smartfona Mi 10 Pro. Dlaczego wyjątkowe? Bo wykonane z kosmosu, a dokładniej z kosmicznego satelity. Bohaterką fotografii jest w tym wypadku Ziemia w rozdzielczości 108 MP. Xiaomi w 2019 roku wraz z satelitą, wystrzeliło w przestrzeń okołoziemską aparat o rozdzielczości 108 MP, czyli ten sam, który znajduje się na pokładzie smartfona Mi 10 Pro. Chociaż wspomniane ujęcia wyglądają świetnie, stanowią one jedynie około 8 sekund z całej 1-minutowej i 27-sekundowej reklamy. Jeśli chcesz przejść bezpośrednio do próbek, przewiń do czasu wideo 0:54.

Ujęcie z reklamy, wykonane jednak nie przy użyciu kamery 108 MP.

Trzeba przyznać, że wraz z najnowszą reklamą, spece od marketingu Xiaomi stanęli na wysokości zadania. Abstrahując już od jakości owych zdjęć wykonanych przy użyciu jednostki 108 MP, sam fakt, że wykonano nią zdjęcia z kosmosu robi wrażenie. Oczywiście sami niekoniecznie będziemy w stanie sprawdzić, czy zdjęcia wykonane z satelity przez Mi 10 Pro wyglądają właśnie tak jak na spocie reklamowym (nie to, żeby ktoś wątpił), choć turystyczne loty w kosmos są za rogiem. Jakby nie było, slogan reklamowy "Zobacz swój świat w 108 MP" ma w tym wypadku podwójne znaczenie.



Reklama Xiaomi. Mi 10 Pro: See Our Mother Earth from a Different Angle.

Zgodnie z reklamą, w 2020 roku Xiaomi spodziewa się obsługiwać ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie. Smartfony Mi 10 i Mi 10 Pro są już dostępne w Chinach, ale firma przeprowadzi międzynarodową premierę swoich nowych urządzeń dopiero 27 marca. Biorąc pod uwagę, że zapas wspomnianego duetu wyprzedał się w Chinach rekordowo szybko tuż po premierze (około 50 tysięcy sztuk w minutę), a także popularność ubiegłorocznej edycji, także i tym razem Mi 10 może okazać się niezwykle popularnym wyborem użytkowników na całym świecie.

Źródło: Youtube, GSM Arena