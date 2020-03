Lista smartfonów Xiaomi, Redmi i Poco mogących otrzymać MIUI 12

W sieci pojawiła się właśnie lista smartfonów Xiaomi, Poco oraz Redmi wytypowanych do otrzymania aktualizacji nakładki do nadchodzącej wersji MIUI 12. Rzecz jasna, nie jest to w pełni oficjalny harmonogram, a nieoficjalna informacja, którą należy traktować z pewną dozą rezerwy, niewielką, ale jednak. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że otrzymanie nowej wersji nakładki nie zawsze jest równoznaczne z otrzymaniem nowej wersji Androida. MIUI 12 może więc bazować na Androidzie 10 lub Androidzie 11, który jest już przecież „w drodze”. Niezależnie od tego, która opcja okaże się bliższa prawdzie, liczba pozycji na tytułowej liście robi wrażenie. Szczególnie że nie jest to przecież końcowy spis.

Poznaliśmy właśnie nieoficjalną listę smartfonów Xiaomi, Redmi i Poco, które mają wkrótce otrzymać aktualizację nakładki na Androida do wersji MIUI 12. W spisie znajdziemy takie pozycje jak Redmi K30, Mi Mix 3 czy Mi 10 Pro.





fot. Mateusz Tworuszka / Unsplash

To, że MIUI 12 jest już na etapie opracowywania, nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Dowiedzieliśmy się o tym pod koniec zeszłego roku przy okazji jednej z premier produktowych chińskiego giganta. Wśród nowości mających trafić do jednej z najpopularniejszych i najstarszych modyfikacji Androida znajdą się takie elementy jak globalnie działający Tryb Ciemny, nowe elementy interfejsu oraz możliwość klonowania aplikacji. Ostatnie z wymienionych rozwiązań pozwoli na korzystanie z dwóch kont w jednej aplikacji jednocześnie. Wizja dwóch niezależnych „Messengerów” działających w tym samym czasie może być dla wielu kusząca. To oczywiście nie wszystkie nowości, które zasilą nakładkę MIUI, jednak na kolejne, bardziej szczegółowe informacje musimy niestety zaczekać.



fot. Mateusz Tworuszka / Unsplash

Termin premiery MIUI 12 nie został jeszcze potwierdzony, a przynajmniej nie w oficjalnej formie. Od czego są jednak raporty z przeciekami? W myśl doniesień „dwunastka” powinna zadebiutować w okolach połowy bieżącego roku. Oczywiście mówimy tutaj o wersji rozwojowej, która trafi do testerów celem wykrycia błędów oraz zebrania odpowiedniego feedbacku. Końcowego stabilnego softu możemy wyczekiwać w ostatnim kwartale 2020 roku, jednak tak, jak wspomniałem już wcześniej, obecność na liście zgodności MIUI 12 nie oznacza pewności otrzymania nowej wersji Zielonego Robota, a przynajmniej nie nowszego niż Android 10. Nie jest to niczym nowym, gdyż w świecie Xiaomi aktualizacja nakładki nie zawsze wiązała się ściśle z aktualizacją samego systemu.

Lista smartfonów zgodnych z MIUI 12



Xiaomi MI 10 Pro

Xiaomi MI 10

Xiaomi MI 9

Xiaomi MI 9 SE

Xiaomi MI 9 Pro

MI 9 Lite

Xiaomi MI 8 Pro

Xiaomi MI 8

Xiaomi MI 8 Lite

Xiaomi CC9 Pro/ Mi Note 10

Xiaomi CC9

Xiaomi CC9E/ Mi A3

Mi Mix Alpha

Mi Mix 3

Mi Mix 2s

Mi Mix 2

Max 2

POCO F1

POCO X2

Redmi K30

Redmi K20 Pro/ Mi 9T Pro

Redmi K20 / Mi 9T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi 8T

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Y1/ Redmi Note 5A/ Redmi Note 5A Prime

Redmi Y1 Lite

Redmi Y2/S2

Redmi Y3

Redmi Note 6 Pro/ Mi A2 Lite

Redmi Note 6

Redmi 6

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 5/ Redmi Note 5 Plus

Redmi 5/ 5A

Redmi Note 4/ 4X

Mi 5X

Mi Play

Źródło: Gizchina