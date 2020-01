Samsung Galaxy S10 Lite i Samsung Note 10 Lite oficjalnie

Pod koniec ubiegłego roku plotki o smartfonach Samsung Galaxy S10 Lite i Samsung Note 10 Lite przestały istnieć tylko w sferze domysłów. Wówczas w sieci pojawiły się niemal pełne specyfikacje, rendery, a także przewidywane ceny wspomnianych urządzeń, zaś dziś modele z dopiskiem 'Lite' nie mają już żadnych tajemnic (no, prawie). Koreańczycy ogłosili bowiem właśnie wprowadzenie na rynek obu urządzeń. Dzięki nim, jeszcze szersze grono odbiorców ma zyskać dostęp do funkcji, zarezerwowanych dotychczas dla smartfonów klasy premium. Będzie więc i obsługa rysika S Pen, najnowsze technologie aparatu fotograficznego czy też przyciągający wzrok wyświetlacz Super AMOLED. Najnowsze smartfony Samsunga będzie można zobaczyć podczas Las Vegas Convention Center w dniach 7-10 stycznia 2020 r. Tajemnicą wciąż pozostaje cena urządzeń oraz ostateczna data debiutu na sklepowych półkach.

Dzięki smartfonom Samsung Galaxy S10 Lite i Note 10 Lite jeszcze szersze grono odbiorców ma zyskać dostęp do funkcji, zarezerwowanych dotychczas dla klasy premium.

Wyświetlacze obu modeli są bliźniaczo podobne. Mamy więc do czynienia z 6,7-calowymi konstrukcjami Super AMOLED (Plus w przypadku S10 Lite) o rozdzielczości 2400 x 1080 (394 ppi). Również pojemność baterii prezentuje taką samą wartość, bo 4500 mAh, a obie konstrukcje pracować będą w oparciu o system Android 10. Pozostała specyfikacja jest zbliżona, jednak nieco się różni. Przede wszystkim możliwościami fotograficznymi. S10 Lite to potrójny aparat na który składa się jednostka makro, jednostka szerokokątna i ultraszerokokątna (jest tu także nowa optyczna stabilizacja obrazu Super Steady OIS). Note 10 Lite to podobnie potrójny aparat, który jednak prócz sensora szerokokątnego i ultraszerokokątnego, chwali się także teleobiektywem (szczegółowe dane poniżej).

Samsung Galaxy S10 Lite będzie też nieco potężniejszy w pamięć RAM, jako że zaoferuje aż 8 GB pamięci operacyjnej, przy czym Note 10 Lite to już "tylko" 6 GB pamięci. Oba smartfony stanowią element ekosystemu inteligentnych aplikacji i usług Samsung obejmującego m.in. Bixby (Vision, Lens, Routines) czy Samsung Health. Urządzenia są również chronione za pomocą Samsung Knox – kompleksowej platformy zabezpieczeń stworzonej przez firmę Samsung. Jedną z największych zalet dla wielu klientów będzie fakt, że Galaxy Note10 Lite zachował swój główny znak rozpoznawczy, a więc rysik S Pen. Galaxy S10 Lite będzie dostępny w kolorach Prism White, Prism Black i Prism Blue, natomiast Galaxy Note 10 Lite oferowany będzie w kolorach Aura Glow, Aura Black i Aura Red.

Specyfikacja Samsung Galaxy S10 Lite:

Wyświetlacz: Full HD+ 6,7" Super AMOLED Plus Infinity-O, 2400 x 1080 (394 ppi)

Aparat główny: makro 5 Mpix (f/2.4) + szerokokątny 40 Mpix Super Steady OIS (f/2.0) + ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)

Aparat selfie: 32 Mpix (f/2.2)

Rozmiary i waga: 162,5 x 75,6 x 8,1 mm, 186 g

Procesor: Snapdragon 855 (2.8 GHz)

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Bateria: 4500 mAh

System: Android 10

Specyfikacja Samsung Galaxy Note 10 Lite:

Wyświetlacz: Full HD+ 6,7" Super AMOLED Infinity-O, 2400 x 1080 (394 ppi)

Aparat główny: ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) + szerokokątny 12 Mpix MP 2PD OIS (f/1.7) + teleobiektyw 12 Mpix OIS (f/2.4)

Aparat selfie: 32 Mpix (f/2.2)

Rozmiary i waga: 163,7 x 76,1 x 8,7 mm, 199 g

Procesor: Exynos 9810 (2.7 GHz)

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 28 GB

Bateria: 4500 mAh

System: Android 10

Źródło: Samsung