Samsung Galaxy Note 10 Lite - znamy ostateczny wygląd smartfona

Dziesiąta generacja Samsunga Galaxy Note doczekała się dwóch wariantów. Oba są flagowe, a co za tym idzie, kosztują całkiem sporo. Jest wielu chętnych, którzy chcieliby cieszyć się możliwościami Notatnika z rysikiem za nieco mniejsze pieniądze, ale nie każdego przekonuje inwestycja w starsze smartfony. Idealnym rozwiązaniem może więc okazać się Galaxy Note 10 Lite, o którym od jakiegoś czasu rozpisują się media. Choć nadal nie wiemy, kiedy urządzenie trafi na rynek, możemy być pewni, że stanie się to już niebawem. Dowodem na to niech będą świeżutkie grafiki przedstawiające ostateczny wygląd urządzenia. Pozostaje mieć już tylko nadzieję, że pod względem specyfikacji nikt nie będzie mógł być rozczarowany.

Samsung Galaxy Note 10 Lite ma kosztować ok. 650 euro, co w Polsce może przełożyć się na niespełna 3000 zł. To nadal sporo, ale trzeba przyznać, że przy flagowej specyfikacji raczej nie będzie można narzekać na taką cenę.

Tak jak przewidywaliśmy, mamy tutaj duży, prawdopodobnie 6,5-calowy ekran AMOLED z centralnie umieszczonym otworem na przednią kamerkę. Wyświetlacz nie ma zagiętych krawędzi, co wielu zaliczy raczej na plus. Ramki z każdej strony wydają się być tej samej szerokości, nie licząc oczywiście wyróżniającego się podbródka. Z tyłu widzimy wysepkę z trzema obiektywami aparatu i diodą. Elementy te rozmieszczone są symetrycznie. Do sklepów powinny trafić trzy wersje kolorystyczne: czarna, biała i czerwona, aczkolwiek niewykluczone, że producent trzyma coś jeszcze w zanadrzu.

Dużo wskazuje na to, że Samsung Galaxy Note 10 Lite będzie modelem "Lite" tylko z nazwy. Wedle różnych doniesień w środku ma znaleźć się nadal topowy układ Qualcomm Snapdragon 855 (choć możliwe, że europejska wersja wyposażona będzie w Exynosa 9810), 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci na dane. Ponadto możemy liczyć na rysik S Pen, złącze mini-jack czy baterię o pojemności 4500 mAh. Smartfon ma kosztować ok. 650 euro, co w Polsce może przełożyć się na niespełna 3000 zł. To nadal sporo, ale trzeba przyznać, że przy takiej specyfikacji raczej nie będzie można na nią narzekać. Czekamy więc na oficjalną zapowiedź Lite'a.

Źródło: WinFuture