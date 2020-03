Samsung Galaxy A41 zaprezentowany. Znamy pełną specyfikację

Nie wszystkie smartfony prezentowane są na hucznych eventach. Dotyczy to również urządzeń Samsunga, który swoje średniaki wprowadza do oferty po cichu lub przy skromnym akompaniamencie rozsyłanej do dziennikarzy notki prasowej. Galaxy A41, czyli następca cieszącego się uznaniem klientów modelu A40 z ubiegłego roku zasilił portfolio producenta w niemal niezauważalny sposób. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że premiera dotyczy rynku japońskiego. Spokojnie, w zasadzie pewne jest to, że urządzenie trafi również do Europy oraz, rzecz jasna, do Polski. Dlatego też warto przyjrzeć się możliwościom oferowanym średniopółkową propozycję ze stajni południowokoreańskiego producenta.

O ile pomiędzy wersjami dla Japonii oraz Europy mogą pojawić się drobne różnice w specyfikacji technicznej, o tyle forma Galaxy A41 będzie z pewnością utrzymana. Oznacza to, że możemy ocenić konstrukcję już dziś. Front nowego przedstawiciela z serii A wygląda dość standardowo, ale w żadnym wypadku nie można nazwać go szpetnym czy nudnym. Lwią część panelu wypełnia 6,1-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, u którego góry umiejscowiono wcięcie na aparat. Nie byle jaki aparat, gdyż mówimy tutaj o kamerce do selfie o rozdzielczości 25 Mpix. Ramki okalające ekran są tu na akceptowalnym poziomie, dostosowanym do standardów w tej klasie urządzeniach. Co ciekawe, czytnik linii papilarnych został zintegrowany z wyświetlaczem.

Na pleckach znajdziemy podłużny moduł fotograficzny, na który składają się trzy aparaty — główny o rozdzielczości 48 Mpix ze światłem f/ 2.0, szerokokątny 8 Mpix z przysłoną f/2.2 oraz czujnik głębi o rozdzielczości 5 Mpix i przysłonie f/2.4 Zdjęcia i filmy wykonane za pomocą tegoż modułu zapiszemy na 64 GB pamięci wbudowanej. Nad wydajnością i sprawną pracą Galaxy S41 czuwać będzie nietypowy dla Samsunga układ od MediaTeka — Helio P65. Urządzenie już na starcie otrzyma najnowszego Androida 10 z autorską nakładką Samsunga One UI 2.0, baterię o pojemności 3500 mAh naładujemy prądem 15W. Cena nie została jeszcze ujawniona, podobnie jak informacja o dostępności, dlatego też musimy uzbroić się w cierpliwość.

