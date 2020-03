Samsung Galaxy A11 - premiera, choć bez daty dostępności i ceny

Samsung umieścił na swojej oficjlnej stronie dane dotyczące kolejnego smartfona z raczej budżetowej półki. "Raczej", bo wskazuje na to specyfikacja, a oficjalnej ceny wciąż nie znamy. Podobnie zresztą jak daty, kiedy konstrukcja miałaby pojawić się na sklepowych półkach. Nie może to być jednak data odległa, skoro debiut online miał już miejsce. Ale to nie koniec niewiadomych (choć to już ostatnia - obiecuję). Zgodnie z oficjalną specyfikacją, smartfon pracować ma w oparciu o ośmiordzeniowy układ z zegarami 1,8 GHz, ale - jak można się domyślać - nie podano dokładnej nazwy procesora. Tutaj pozostajemy więc wciąż w strefie domysłów. Rzućmy zatem okiem na pozostałą część specyfikacji.

Samsung umieścił na swojej stronie dane dotyczące kolejnego smartfona z budżetowej półki. Samsung Galaxy A11 najwyraźniej będzie miał jednak swoje mocne strony (tak długo, jak ostatecznie otrzyma dobrą wycenę).

Smartfon Samsung Galaxy A11 ma występować w dwóch wersjach pamięci operacyjnej, a więc z 2 GB lub 3 GB pamięci RAM. Użytkownik otrzyma przy tym 32 GB pamięci na dane z możliwością rozszerzenia jej kartą pamięci do 512 GB. Do zakupu przekona najpewniej jednak nie wydajność urządzenia (bądź co bądź dość podstawowa), a raczej pojemna bateria 4000 mAh, czy potrójny zestaw głównych aparatów (13 MP + 5 MP + 2 MP). Z przodu smartfon otrzymał z kolei jednostkę o rozdzielczości 8 MP.

Nad ekranem nikt raczej nie będzie pisał peanów pochwalnych, choć spodziewać się można całkiem przyzwoitej jednostki (cena wszystko to oczywiście zweryfikuje). Wyświetlacz TFT o przekątnej 6,4 cala ma oferować zagęszczenie pikseli na poziomie 263 ppi przy rozdzielczości 1560 x 720 px i proporcjach 19:9. Konstrukcja wyposażona została dodatkowo w diodę doświetlającą LED, dualSIM, 3,5 mm złącze jack, czytnik linii papilarnych oraz rozpoznawanie twarzy. Chociaż - jak już wspomniałam - na oficjalnej stronie nie znajdziemy informacji o układzie SoC, to można spodziewać się tu Exynosa 7904.

Źródło: Samsung