Samsung Galaxy S20 Ultra rozebrany. Jest też model... ze złota 24k

Samsung w zeszłym miesiącu zaprezentował swoją nową rodzinę smartfonów Galaxy S20 na evencie Unpacked 2020. Nowe Galaxy S20, Galaxy S20 + i Galaxy S20 Ultra zostały zaprezentowane światu już w niemal najdrobniejszych szczegółach. Póki co jednak, nikt nie zdecydował się zajrzeć pod "maskę" smartfonów. Oto więc nadeszła wiekopomna chwila w wydaniu serwisu iFixit, który dobrał się do wnętrza Samsunga Galaxy S20 Ultra. Poniżej zamieszczam niemal 4-minutowe wideo z tej procedury, a już teraz mogę podkreślić, że największe wrażenie robi tu chyba wielkość 108-megapikselowego czujnika, który zajmuje dwa razy więcej miejsca niż aparat 12 MP w smartfonie iPhone 11 Pro Max.

Serwis iFixit dobrał się do wnętrza Samsunga Galaxy S20 Ultra, z kolei marka Goldgenie wypuszcza luksusowe wersje Galaktyk z 24-karatowego złota.

Zespół z iFixit rozebrał najnowsze flagowe urządzenie Samsunga i nie ukrywał przy tym, jakie wrażenie wywarła na nich wielkość umieszczonych wewnątrz kamer, zwłaszcza głównej, 108-megapikselowej jednostki, jak i całej płyty głównej. Ostatecznie budowę konstrukcji porównano do Samsunga Galaxy Note 10+ 5G. Film pokazuje też w zbliżeniu moduł zoomu optycznego oraz podkreśla, że po raz kolejny wymiana ekranu w nowej Galaktyce nie należy do najprostszych, a więc zarazem należy do czasochłonnych (i nie będzie tania, przy ewentualnym roztrzaskaniu).

O ile jedni rozbierają Samsunga Galaxy S20 na kawałki, tak inni wypuszczają ów model w jeszcze bardziej luksusowych wersjach. Mowa o londyjskiej firmie Goldgenie, która ogłosiła właśnie nowy asortyment, w skład którego wchodzić będzie cała gama nowych Galaktyk, pokryta 24-karatowym złotem. I tak wersja S20 kosztuje 3397 funtów (ok. 16893 złotych), S20+ kosztuje 3597 funtów (ok. 17888 złotych), zaś za opcję Ultra przyjdzie zapłacić aż 3797 funtów (ok. 18883 złotych). Ceny dwóch pierwszych modeli dotyczą wersji LTE. Za wersję 5G należy dopłacić kolejnych 100 funtów (ok. 500 złotych). Telefony, które w Goldgenie trafiły już do przedsprzedaży, pojawią się u nabywców do końca marca w specjalnie zaprojektowanym, równie luksusowym pudełku, które prezentujemy poniżej.

Źródło: GSM Arena, Goldgenie