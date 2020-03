Samsung Galaxy A41 - rendery i specyfikacja nowego smartfona

Zeszłoroczny Samsung Galaxy A40 jeden z niewielu smartfonów wydanych w ostatnim czasie, o którym możemy powiedzieć "kompaktowy". Oferuje on 5,9-calowy wyświetlacz AMOLED i całkiem przyzwoitą jak na swoją cenę specyfikację, dlatego nic dziwnego, że Galaxy A40 to jeden z najcieplej przyjętych średniaków Koreańczyków. Trzeba jednak mieć na uwadze, że okres jego popularności powoli dobiega końca. Producent od początku roku odświeża wszystkie swoje średniaki. Na rynku są już modele A71 czy A51, a w drodze są już kolejne, również następca opisanej przed chwilą "a-czterdziestki". Specyfikacja i rendery jej następcy trafiły właśnie do sieci. Czy nowy model jest w stanie przebić zeszłoroczny?

Nie licząc kontrowersyjnego układu MediaTeka na pokładzie, specyfikacja Galaxy A41 ogólnie prezentuje się całkiem przyzwoicie. Szykuje nam się atrakcyjny i kompaktowy smartfon z średniej półki.

Samsung Galaxy A41 nie otrzyma popularnego ostatnio otworu w ekranie. Panel AMOLED urósł do pełnych 6 cali, a w jego górnej części znajdziemy klasyczną "kropelkę" z przednią kamerką 25 Mpix. Pod jego powierzchnią prawdopodobnie znajdzie się czytnik linii papilarnych. Niestety, układ, który znajdzie się w nowym smartfonie raczej nikogo nie porwie wydajnością. Samsung zamierza tutaj zastosować jednostkę MediaTek Helio P65, która ma zostać sparowana z 4 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Na pocieszenie mamy otrzymać za to potrójny aparat fotograficzny (umieszczony w modnej i mało urodziwej wysepce), którego główny obiektyw ma mieć rozdzielczość 48 Mpix.

Nie licząc kontrowersyjnego układu MediaTeka na pokładzie, specyfikacja Galaxy A41 ogólnie prezentuje się całkiem przyzwoicie - dowodzi temu obecność złącza mini-jack, USB-C, baterii 3500 mAh (o 400 mAh większa niż w Galaxy A40) z obsługą ładowania 15 W czy systemu Android 10 z nakładką OneUI 2.0. Przewiduje się, że jego wymiary to 150 x 70 x 7,9 mm, a więc sprawna obsługą jedną dłonią również będzie kolejnym jego atutem. Ciekawi jesteśmy jeszcze tylko ceny i daty dostępność urządzenia, ale to wszystko dowiemy się - mamy nadzieję - niebawem podczas oficjalnej zapowiedzi.

