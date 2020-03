Samsung Galaxy A11 - tani smartfon z potrójnym aparatem

W zeszłym roku zadebiutowały pierwsze smartfony Samsunga z odświeżonej serii Galaxy A, które okazały się być zadziwiająco udane - utarło się przekonanie, że w średniej półce królują urządzenia chińskich producentów, a tymczasem Koreańczycy stworzyli naprawdę ciekawą i konkurencyjną ofertę. Jedyne, do czego można się przyczepić, to słaba forma najniżej pozycjonowanych modeli, które już nie mają startu np. do budżetowych smartfonów Xiaomi. Samsung ma więc trochę pracy do wykonania, alle wiele wskazuje na to, że jest na dobrej drodze do naprawy swoich błędów. W sieci pojawiły się właśnie informacje na temat niezapowiedzianego jeszcze modelu Galaxy A11. Ma on zaoferować naprawdę atrakcyjną specyfikację jak na model mający kosztować kilkaset złotych.

Samsung Galaxy A11 zapowiada się zaskakująco dobrze jak na najsłabszego przedstawiciela tegorocznej serii smarfonów Koreańczyków. Nie znamy jednak jeszcze kilku istotnych elementów jego specyfikacji.

Samsung Galaxy A11 ma cechować się dużym, 6,4-calowym ekranem LCD (rozdzielczość HD+) z otworem na kamerkę do selfie z matrycą 8 Mpix. Nie wiemy jeszcze, jaki procesor będzie zasilał omawianego smartfona, ale dobrą informacją jest to, że ma on mieć 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Zdjęcia mamy zrobić za pomocą potrójnego aparatu fotograficznego z głównym obiektywem 13 Mpix. Nie znamy jego dokładnej specyfikacji pozostałych obiektywów, ale możemy się spodziewać, że na pokładzie znajdzie się "oczko" szerokokątne.

Smartfon ponadto ma otrzymać baterie o pojemności 4000 mAh, która - biorąc pod uwagę niską rozdzielczość ekranu - powinna wystarczyć na zadowalający czas pracy na jednym ładowaniu. Z tyłu znajdziemy klasyczny czytnik linii papilarnych, słuchawka ma posiadać dodatkowo złącze mini-jack i USB-C. Reszta specyfikacji nie jest jeszcze znana, ale jesteśmy bardzo ciekawi, co producent jeszcze umieścił w Galaxy A11. Smartfon ma kosztować ok. 125 euro. Liczymy na to, że wkrótce Samsung oficjalnie zaprezentuje omawiany model.

