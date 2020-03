Motorola Moto E6s - cicha premiera budżetowego smartfona

Cały rynek, a przynajmniej ta część zainteresowana produktami Motoroli, wyczekuje nowego flagowca producenta, modelu Edge+. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że firma przygotowuje dla swoich klientów dodatkowy wariant urządzenia, który byłby nieco okrojoną wersją wspomnianego sprzętu. Tymczasem zupełnie po cichu, bez fanfar i zapowiedzi Motorola rozesłała informacje o rozszerzeniu portfolio o nowego budżetowca. Moto E6s, bo tak nazywa się "świeżynka", wygląda całkiem przyjemnie, choć należy pamiętać, że z uwagi na cenę, pewne elementy konstrukcji mogą wydać się już nie tak świeże. Sprawę ratuje cena, która w polskiej dystrybucji wyniesie zaledwie 449 złotych. To uczyni sprzęt przystępnym.

Wygląd zewnętrzny Motoroli jest zachęcający, jednak trzeba mieć na uwadze niską cenę smartfona, która w pewnym stopniu uzasadnia niektóre rozwiązania. Sprzęt nie jest specjalne smukły i ramki okalające wyświetlacz mogą wydawać się zwyczajnie grube, ale jeśli zestawić Moto E6s z bezpośrednią konkurencją, szybko okaże się, że elementy te nie powinny działać na użytkownika drażniąco. Plecki ozdobione interesujących gradientem w miłych dla oka kolorach przełamuje czytnik linii papilarnych umieszczony głębiej w obudowie oraz podwójny moduł aparatu z diodą doświetlającą LED. Znajdziemy tutaj również maskownice głośnika o nieco ordynarnym wzornictwie.

Na froncie Motoroli Moto E6s znajduje się 6,1-calowy ekran Max Vision wykonany w technologii LCD. Wyświetlacz o rozdzielczości 1560 x 720 pix, zagęszczeniu ppi na poziomie 282 i proporcjach 19,5:9 wypełnia 87,5 proc. powierzchni przedniego panelu. Nie zabrakło tutaj również wcięcia, które maskuje kamerkę do selfie o rozdzielczości 5 Mpix ze światłem f/2.2. Wróćmy na chwilę do aparatu tylnego. Otóż składa się on z dwóch elementów — modułu głównego 13 Mpix ze światłem f/2.2 oraz czujnika głębi 2 Mpix f/2.4. Wydajność Motoroli Moto E6s warunkuje układ MediaTek Helio P22 z 2 GB RAM, 32 GB pamięci na dane użytkownika (plus microSD do 512 GB) oraz akumulator o pojemności 3000 mAh.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 9 Pie i, jak sądzę, można spodziewać się jego aktualizacji do Androida 10. Producent wyposażył model w standardowe moduły łączności takie jak Bluetooth 4.2 czy Wi-Fi b/g/n, jednak zabrakło świeższego niż microUSB gniazda. Niespecjalnie przystoi to smartfonowi zaprezentowanemu w 2020 roku. Brak USB-C osłodzi nieco obecność gniazda audio Jack 3,5 mm, które znalazło się w obudowie o wymiarach 155,6 x 73,0 x 8,5 mm i wadze 160 gramów. Smartfon będzie można kupić w sklepie Euro RTV AGD w przewidywanej cenie 449 złotych.

Źródło: Motorola