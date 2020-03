iPhone 12 Pro z aparatem 64 Mpix i akumulatorem 4400 mAh

Najnowszy raport odnoszący się do nadchodzącego iPhone'a 12 Pro, który zostanie zaprezentowany w drugiej połowie roku, zdradza kilka interesujących szczegółów konstrukcji oraz specyfikacji technicznej urządzenia. Opracowanie EvrythingApplePro, które opiera się częściowo na informacjach od Maxa Weinbacha, odnosi się do ważnych kwestii, które w przypadku iPhone'ów powinny być już dawno poruszone. Firma zdaje się bowiem odstawać od konkurencji w kwestii aparatów, dostępności 5G oraz akumulatorów. Oczywiście mam tu na myśli głównie hardware'ową stronę, gdyż obecne w smartfonach Sadowników komponenty, choć teoretycznie słabsze, zapewniają stabilną pracę, ciekawe efekty oraz więcej niż sensowny czas pracy na jednym ładowaniu. Cóż więc zmieni się w iPhonie 12 Pro?

Według najnowszych informacji tegoroczny iPhone 12 Pro otrzyma zbliżoną do poprzednika konstrukcję z odświeżoną ramką, aparat o rozdzielczości 64 Mpix oraz potężny akumulator z ogniwem 4400 mAh.



fot. Michael Ma @apple_idesigner

iPhone'y przez wielu uważane są za urządzenia nudne, o oklepanej do bólu stylistyce. Częściowo jest to prawdą, gdyż zmiany konstrukcyjne z generacji na generację są przeważnie kosmetyczne i faktycznie Apple mogłoby pokusić się o nieco agresywniejsze odświeżenie wyglądu sprzętu oraz znaczące zredukowanie ramek okalających wyświetlacz. Sęk w tym, że typowym konsumentom wybierającym iPhone'y wcale nie musi na tym zależeć, a przynajmniej tak wynika z ogromnego zainteresowania każdą nową wersją smartfona z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Jako wieloletni entuzjasta urządzeń Apple, na co dzień obcujący z wieloma sprzętami z Androidem na pokładzie, doceniam spójność, wygodę i spokój, jaki zapewnia ekosystem Apple. W którymś momencie może okazać się to jednak niewystarczające. Potrzeba więc zmian i iPhone 12 Pro takowe przyniesie.

iPhone 12 Pro nie zmieni się znacząco w kwestii obudowy. Będzie to zbliżona do 11 Pro bryła, jednak notch zostanie tutaj wyraźnie zmniejszony. Nowością będzie za to przeprojektowana ramka ze stali nierdzewnej. Niewiele, ale trzeba brać pod uwagę, że mamy do czynienia z nieoficjalnymi informacjami i produkt końcowy może w większym bądź mniejszym stopniu od nich odbiegać. Kolejną teoretyczną nowością będzie potrójny aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix. Twórcy skupią się również na funkcji przybliżania, jednak mówi się raczej o wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania, aniżeli hardware'u. Ostatnia kwestia to akumulator, który, co tu dużo mówić, może okazać się strzałem w dziesiątkę. iPhone 12 Pro może otrzymać modem 5G, a ten, jak łatwo zgadnąć ma potężny apetyt na energię. Czy 4400 mAh wystarczy, aby go zaspokoić? Jestem o to spokojny.

Źródło: EverythingApplePro, Michael Ma @apple_idesigner