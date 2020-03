Jailbreak iPhone'a możliwy przy użyciu smartfona z Androidem

Android to szalenie otwarty na modyfikacje wszelakie system. Jeśli dodatkowo zdecydujemy się nadać mu uprawnienia root, drzwi przez wieloma nowymi rozwiązaniami stają przed nami otworem. Za pomocą urządzenia z zielonym robotem można na przykład złamać iPhona, czyli uzyskać tak zwany Jailbreak. Obydwie formy pełnego odblokowania smartfonów nie są już tak popularne, jak kiedyś, jednak w dalszym ciągu wielu użytkowników się na nie decyduje. Do wygodnego złamania iPhona z systemem iOS 13 dotychczas potrzebny był jednak komputer. Teraz za sprawą Checkra1n można uczynić to przy pomocy smartfona pracującego pod Androidem. Oczywiście, root jest w tym przypadku obowiązkowy.

Jailbrak iPhone'a można przeprowadzić już przy użyciu zrootowanego smartfona z Androidem. Wszystko, czego potrzebuje to Checkra1n.



fot. Reddit (stblr)

Apple dba o wręcz ekspresowe łatanie wszystkich nowo powstałych luk w systemie iOS. Często umożliwiają one bowiem jailbreak, czyli odblokowanie systemu, które otwiera przed użytkownikiem drogę do niemalże dowolnych modyfikacji. Rzecz jasna, jest to nie w smak Sadownikom, którzy starannie blokują każdą nową metodę uzyskiwania uprawnień systemowych. Nie inaczej będzie zapewne z Checkra1n, czyli narzędziem pozwalającym odblokować iPhone'a przy użyciu smartfona z Androidem. Może to być jednak trudne, gdyż Checkra1n nie wykorzystuje wprost luki w iOS. Wszystko działa w oparciu o atak na Boot ROM.

iOS to system szczelny i niestety zamknięty na wiele interesujących rozwiązań oraz modyfikacji. Tak mówiono o oprogramowaniu Apple już wcześniej i choć dziś teza ta traci nieco na znaczeniu, w dalszym ciągu pojawiają się tu mniej lub bardziej dotkliwe ograniczenia, czasami wręcz nielogiczne. Choć sam nie sięgnąłbym na ten moment po root czy jailbreak w celu odblokowania sprzętu z obawy przed niedziałającymi aplikacjami bankowymi, zdaję sobie sprawę, że dla wielu proces jest kuszący. Przeprowadzić można go teraz za pomocą smartfona z Androidem i narzędzia Checkra1n. Całość została sprawnie opisana przez redakcję XDA Developers, jednak jeśli kusi was opisywana wizja, muszę ostrzec przed pewną niedogodnością. Otóż jailbreak będzie trzeba powtarzać każdorazowo przy ponownym uruchomieniu smartfona.

Źródło: XDA Developers, Reddit (stblr)