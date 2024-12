Ubisoft - kurs akcji francuskiego wydawcy zaliczył ostatnio pokaźny spadek. Pojawiły się obawy o dalsze losy firmy

Choć wydana ostatnio przez Ubisoft gra Star Wars Outlaws nie jest słaba, to raczej nie wyrasta ponad przeciętność. Przekłada się to także na dużo niższą sprzedaż produkcji niż oczekiwano. Jest to jedna z przyczyn gwałtownego spadku kursu akcji francuskiej firmy, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Wywołało to poważny niepokój wśród niektórych mniejszościowych inwestorów, którzy domagają się podjęcia zdecydowanych działań.

Ubisoft znalazł się pod ostrzałem mniejszościowych inwestorów, którzy publicznie domagają się dużych zmian w firmie. Powodem jest spadek kursu akcji oraz niezbyt udana premiera Star Wars Outlaws.

Kurs akcji znanego wydawcy gier zanurkował wyraźnie po 30 sierpnia. To właśnie wtedy miała miejsce oficjalna premiera Star Wars Outlaws. Tendencje spadkowe były jednak widoczne już wcześniej. W perspektywie ostatniego miesiąca akcje Ubisoftu spadły o ponad 20%, ale skala problemu jest widoczna dopiero w ujęciu rocznym. Tutaj spadki przekroczyły bowiem 50%. Obecnie jedna akcja firmy kosztuje około 13,60 euro i jest to najniższy wynik od 2015 roku. Trend jest zatem niepokojący i nie widać perspektyw jego odwrócenia przynajmniej do listopadowej premiery Assassin’s Creed Shadows. Biorąc jednak pod uwagę, jak duże kontrowersje krążą wokół tej produkcji, można powątpiewać czy debiut gry cokolwiek zmieni.

Słaby start Star Wars Outlaws to tylko część problemu. Obecnie na kurs mają też wpływ między innymi spadająca popularność sieciowej strzelanki XDefiant, a także ostatnie działania niektórych inwestorów. Jeden z nich, czyli fundusz hedgingowy AJ Investments, publicznie wezwał do przeprowadzenia strategicznych i strukturalnych zmian w Ubisofcie. Apeluje o wycofanie firmy z giełdy lub sprzedaż jej strategicznemu inwestorowi. Domaga się też zmiany kierownictwa i wdrożenia działań, które zaowocują redukcją kosztów oraz zmniejszeniem zatrudnienia. Ten ostatni krok ma przybliżyć francuską firmę do powszechnie obowiązujących w branży standardów. AJ Investments ma obecnie bardzo niewielkie udziały w Ubisofcie (około 1%), ale i tak apel ten przyczynił się do dalszych spadków kursu akcji. W przeszłości zdarzało się już, że zmiany rozpoczynały się od głosów niewielkiej mniejszości, zatem publicznego wezwania funduszu nie można ignorować.

Źródło: Video Games Chronicle, Google Finanse