Tydzień Samsunga w Komputronik - Tańsze dyski SSD, karty pamięci i monitory dla graczy. Rabaty nawet o kilkaset złotych

Projekt Markowy Tydzień, to nowa inicjatywa doskonale znanego sklepu Komputronik, podczas której, co tydzień, możecie skorzystać z innych promocji na sprzęt renomowanych producentów. Ponieważ w tym tygodniu rabatami objęte zostały produkty marki Samsung, wśród urządzeń występujących w promocji znalazły się między innymi przenośne dyski SSD, karty pamięci SD oraz gamingowy monitor. Jeśli potrzebujecie któregoś ze sprzętów, a dodatkowo chcecie oszczędzić niemały grosz, koniecznie sprawdźcie jaką ofertę przygotował dla Was sklep Komputronik. Markowy Tydzień będzie akcją cykliczną, więc niedługo możecie spodziewać się kolejnych, a promocja Samsunga trwa od 14 do 27 lutego 2022.

Wydajny dysk SSD zbudowany na niezawodnych komponentach, to jeden z najważniejszych elementów każdego komputera. Niezależnie czy używasz desktopa czy laptopa. Samsung SSD 970 EVO Plus 500 GB spełnia te kryteria, oferując transfery liniowe dla zapisu / odczytu na poziomie 3200 / 3500 MB/s. Dodatkowo urządzenie jest objęto 5-letnią gwarancją.

Przecena: 379 → 349 złotych

Chyba każdemu przyda się zewnętrzny dysk, najlepiej szybki i niezawodny SSD. Dzięki niewielkim gabarytom i niskiej wadze, Samsung Portable SSD T7 o pojemności 1 TB będzie doskonałym wyborem. Wykorzystanie złącza USB 3.2 i interfejsu PCIe NVMe umożliwia osiągnięcie prędkości sekwencyjnego odczytu/zapisu wynoszącej do 1050/1000 MB/s.

Przecena: 589 → 539 złotych

A może szukacie karty pamięci? Samsung EVO PLUS microSDXC 128 GB to pojemne i bardzo szybkie maleństwo. Transfer danych osiąga prędkości do 130 MB/s, co zapewnia bezproblemową rejestrację wideo w jakości 4K. Dodatkowym atutem karty jest odporność na ekstremalne warunki, wodę, upadki i inne zagrożenia. A jeśli potrzebujesz jeszcze więcej miejsca, to można wybrać dwukrotnie pojemniejszą kart pamięci Samsung EVO PLUS microSDXC 256 GB.

Przecena: 82,90 → 64,90 złotych

Przecena: 149,90 → 129,90 złotych

Gracze na pewno ucieszą się z promocji na gamingowy monitor Samsung Odyssey G3 S27AG300NUX. Wyświetla on obraz w rozdzielczości Full HD i zapewnia odświeżanie z częstotliwością 144 Hz. Gwarantuje to płynny i szczegółowy obraz bez dezorientujących opóźnień i nieestetycznych rozmyć. Monitor charakteryzuje się nowoczesną stylistyką, wąskiej ramce ekranu i minimalistycznej podstawie o trzech nogach.

Przecena: 935 → 839 złotych