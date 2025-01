TSMC rusza z produkcją kolejnych procesorów w amerykańskiej fabryce. Mowa o jednostkach AMD i Apple

Przykład fabryki TSMC w Arizonie pokazuje, że choć dywersyfikacja produkcji chipów nie jest łatwa, to jest to zadanie wykonalne. Budowa ośrodka znajduje się obecnie na ostatnim etapie, zatem można spodziewać się, że będzie tam produkowanych coraz więcej procesorów. W sieci pojawiły się informacje, że z Fab 21 korzysta już (obok firmy Apple) także AMD. Co więcej wytwarzane tam mają być najnowsze procesory Ryzen 9000.

Produkcja chipów w ośrodku TSMC w Arizonie rozkręca się. Źródła donoszą, że obok procesorów Apple A16 Bionic są tam produkowane już także jednostki Apple S9 oraz bliżej niesprecyzowany CPU z serii AMD Ryzen 9000.

We wrześniu informowaliśmy, że w ośrodku TSMC w Arizonie wytwarzane są już procesory Apple A16 Bionic. Niedługo potem pojawiły się doniesienia, że także AMD skorzysta z usług tej fabryki. Teraz zostały one potwierdzone przez znanego dziennikarza Tima Culpana. Na razie chodzi tutaj prawdopodobnie o pojedynczy model z serii AMD Ryzen 9000, który wytwarzany jest w procesie technologicznym TSMC N4P. Tim Culpan pisze tutaj o CPU noszącym nazwę kodową "Grand Rapids". Należy odnotować, że jest to nazwa, o której do tej pory nie słyszeliśmy, zatem albo wkradł się tutaj jakiś błąd, albo mówimy o jakiejś specjalnej wersji chipu, która może służyć do ostatecznego przetestowania możliwości ośrodka. Z racji, że Culpan czerpie te informacje od źródeł z Tajwanu, możliwe jest, że podczas przekazu ustnego doszło do pomyłki i tak naprawdę chodzi po prostu o procesor Granite Ridge.

Dziennikarz donosi również, że w Fab 21 ruszyła ponadto produkcja procesorów Apple S9, które wykorzystywane są w urządzeniach Apple Watch Series 9. To oznacza, że amerykańska firma może produkować w tej fabryce już dwa procesory. Pierwsza faza startu ośrodka jest zatem na finalnym etapie, zaś obecny potencjał fabryki to około 10 tys. wafli miesięcznie. Fab 21 mierzy się jednak wciąż także z problemami personalnymi. W tym tygodniu TSMC musiało ponownie ściągnąć sporą liczbę pracowników z Tajwanu w celu wypełnienia luk. Dotyczy to także kluczowych stanowisk, które obejmują funkcjonowanie fabryki i instalację nowego sprzętu. W Fab 21 zatrudnionych jest jednak obecnie więcej lokalnych pracowników niż tajwańskich.

