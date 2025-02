Samsung może pójść w ślady Intela i przenieść produkcję chipów do TSMC. Nadchodzi kres gorących i energożernych Exynosów?

Od wielu lat nazwa Exynos nie kojarzy się zbyt dobrze użytkownikom smartfonów. Wszystko dlatego, że układy SoC oznaczone w ten sposób najczęściej okazują się niezbyt energooszczędne i zwyczajnie gorące pod obciążeniem. Jaka jest tego przyczyna? Cóż, nie jest tajemnicą, że to ogólnie dosyć złożona kwestia, ale wydaje się, że sporą część problemów stanowi tutaj autorski proces technologiczny Samsunga. Możliwe jednak, że gigant z Korei Południowej ma pewien pomysł, jak rozwiązać tę kwestię.

Samsung rzekomo rozważa przeniesienie produkcji procesorów Exynos do fabryk TSMC. Nowe układy mogą więc wyróżniać się wzorową sprawnością energetyczną, ale pozostaje jeszcze kwestia kosztów...

Jak twierdzi popularny informator @Jukanlosreve, Samsung rozważa przeniesienie produkcji procesorów Exynos do fabryk TSMC. Taka wiadomość to z pewnością miód na serce dla wszystkich fanów Samsunga, bowiem nie jest tajemnicą, że tajwańska firma słynie z bardzo dopracowanych procesów technologicznych - dowodem tego jest np. szereg cenionych układów Qualcomm Snapdragon. Warto dodać, że już we wrześniu tego roku podobny scenariusz przewidywał Samir Khazaka, analityk branżowy i były pracownik Qualcomma. Możliwe zatem, że producent smartfonów Galaxy ostatecznie pójdzie w ślady Intela, który swoje najnowsze procesory Arrow Lake (Core Ultra 200) wytwarza właśnie w fabrykach TSMC, a wcześniej przecież bardzo długo ufał własnym technologiom.

Można zakładać, że chipy Samsung Exynos wyprodukowane w TSMC będą wyróżniać się poprawioną sprawnością energetyczną, jednak pozostaje jeszcze kwestia kosztów - w zamian za wyższą kulturę pracy jednostek będą one po prostu droższe, co może przełożyć się na wyższe ceny smartfonów Galaxy. Na ten moment nie znamy motywów południowokoreańskiego giganta, choć można przypuszczać, że jedną z przyczyn są wewnętrzne problemy z własnym procesem 3 nm, w którym powstać ma np. Exynos 2500. W takim przypadku można zakładać, że mniej zaawansowane Exynosy nadal będą powstawać w fabrykach Samsunga. To jednak tylko domysły - musimy poczekać na kolejne informacje w tej sprawie.

Źródło: Sammobile, @Jukanlosreve