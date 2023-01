TOP 10 zapowiedzi z targów CES 2023. Sprawdźcie ankietę i wybierzcie co Waszym zdaniem było najciekawsze

Jednym z najważniejszych wydarzeń w branży technologicznej są targi CES, które odbywają się zazwyczaj zaraz po Nowym Roku w Las Vegas, w stanie Nevada. Wielu czołowych, ale również tych mniejszych, producentów pokazuje swoje nowości, które na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy zostaną wprowadzone do sprzedaży. W tym roku po kilku latach "posuchy" (spowodowanej przede wszystkim pandemią COVID-19), targi CES wróciły w pełni stacjonarnie, co spowodowało, że w Las Vegas nie tylko powróciło znacznie więcej odwiedzających, ale również pokazano więcej nowości. Po kilku dniach przygotowywania materiałów, przystępujemy do swoistego podsumowania tego wydarzenia. Tym razem chcemy, żebyście i Wy wzięli udział w tym zestawieniu, do czego serdecznie zachęcamy naszych Czytelników.

Autor: Damian Marusiak

Na kolejne duże wydarzenie poczekamy do przełomu maja oraz czerwca, kiedy to w Tajpej rozpoczną się komputerowe targi Computex (w tym roku odbędą się one w dniach od 30 maja do 2 czerwca). Tymczasem wracamy jeszcze do kończących się właśnie targów CES 2023 i wybieramy dziesięć najciekawszych zapowiedzi, które przewijały się w ostatnich dniach. Skupimy się tutaj jednak na rzeczach jak najbliżej związanych z naszą branżą, a więc wszystko to co związane z komputerami. Tutaj przodują nasi ulubieni producenci - Intel, AMD oraz NVIDIA, którzy pokazywali swoje nowości. Po raz pierwszy zaprezentowano w końcu monitory ze złączem DisplayPort, a także nośniki SSD PCIe 5.0 z kontrolerem Phison E26.

Przez ostatnie dni żyliśmy przede wszystkim zapowiedziami wprost z targów CES 2023 w Las Vegas. Wydarzenie dobiega końca, a my przygotowaliśmy listę dziesięciu najciekawszych - naszych zdaniem - zapowiedzi. Dodatkowo dla Czytelników przygotowaliśmy ankietę - jesteśmy ciekawi, co Was najbardziej zainteresowało z targów CES 2023.

Targi CES w Las Vegas od zawsze kojarzą się także z nowościami na rynku telewizorów. Nowej generacji ekrany o jeszcze większych możliwościach to również segment, którym się interesujemy i jego również dodaliśmy do naszego podsumowania. Tutaj widać przede wszystkim coraz ostrzejszą walkę dwóch kolosów: LG Display oraz Samsung Display. Koreańskie firmy zaprezentowały nowej generacji panele OLED oraz MICRO LED. Samsung dodatkowo w dalszym ciągu dopracowuje swoją technologię QD-OLED - skutkiem będzie wprowadzenie 77" ekranu dla telewizorów oraz 49" matrycy dla monitorów. LG z kolei skupia się na dalszym dopracowaniu paneli WOLED, które w tym roku doczekały się rozbudowania o technologię Micro Lens Array. Mówiąc krótko, na rynku telewizorów w 2023 roku będzie się również sporo działo, a targi CES 2023 pokazały nam nowe trendy, o których będzie się jeszcze długo mówić.

Tak jak zapowiedzieliśmy wyżej, wybraliśmy 10 najciekawszych - naszych zdaniem - zapowiedzi z amerykańskich targów CES w Las Vegas. Tym razem chcemy jednak, abyście wspólnie z nami wzięli udział w tymże podsumowaniu. Na końcu artykułu znajdziecie ankietę, w której nasi Czytelnicy mogą wybrać swój typ. Jesteśmy bardzo ciekawi, co będzie na pierwszym miejscu. Nowa generacja procesorów od AMD, architektura AMD XDNA, ekrany MICRO LED a może najbardziej zaawansowany akcelerator graficzny do obliczeń na rynku HPC / AI na świecie. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie i jak zwykle zachęcamy do udziału w dyskusji w komentarzach.