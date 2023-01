AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 i Ryzen 5 7600 - premiera nowych procesorów Zen 4 dla oszczędnych

AMD zaprezentowało dziś wiele nowych produktów. Obok nowych układów mobilnych czy procesorów Zen 4 z pamięcią 3D V-Cache nie mogło zabraknąć także wyczekiwanych procesorów Ryzen 7000 z TDP 65 W. Zgodnie z przewidywaniami pokazano trzy nowe modele: Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 i Ryzen 5 7600. Układy cechują się TDP 65 W oraz znacznie niższą bazową ceną względem odpowiedników z literką X. Przejdźmy do ich specyfikacji oraz cen.

AMD Ryzen 9 7900 ma 12 rdzeni i 24 wątki. Układ ten ma taktowanie bazowe na poziomie 3,6 GHz, jednak w trybie Boost rozpędza się do 4,7 GHz. Jego cena to 429 dolarów. Chip ma być rywalem dla procesorów Intel Core i9-13900 czy Core i9-12900. Kolejny z nowych procesorów to 8-rdzeniowy/16-wątkowy Ryzen 7 7700 pracujący z taktowaniami 3,6 / 5,3 GHz. Jego cena to 329 dolarów. Układ ma rywalizować z modelami Intel Core i7-13700 czy Core i7-12700. Na końcu mamy Ryzena 5 7600. To 6-rdzeniowy/12-wątkowy chip cechujący się zegarami 3,8 / 5,1 GHz, który został wyceniony na 229 dolarów. Przewiduje się, że jednostka będzie konkurować z modelami Core i5-13600 i Core i5-12600.

Ryzen 9 7900X Ryzen 9 7900 Ryzen 7 7700X Ryzen 7 7700 Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7600 Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Proces TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 12/24 12/24 8/16 8/16 6/12 6/12 Zegar bazowy 4,7 GHz 3,6 GHz 4,5 GHz 3,6 GHz 4,7 GHz 3,8 GHz Zegar Turbo 5,6 GHz 5,4 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz 5,1 GHz TDP 170 W 65 W 105 W 65 W 105 W 65 W Cena MSRP 549 USD 429 USD 399 USD 329 USD 299 USD 229 USD

Procesory AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 będą miały w zestawie chłodzenie Wraith Prism, natomiast najtańszy Ryzen 5 7600 otrzyma cooler Wraith Stealth. Producent zapewnia rozsądny pobór energii oraz możliwości overclockingu. Pojawiły się także wykresy wydajności, które przedstawiają nowe modele jako znacznie wydajniejsze od chipów z poprzedniej generacji. Nowe procesory AMD Ryzen 7000 dostępne będą już 10 stycznia. Pozostaje nam jeszcze tylko poczekać na tańsze płyty z chipsetem B650 oraz budżetowe modele A620...

Źródło: AMD, WCCFTech